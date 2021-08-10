Gdz ekipleri elektrik direğinde mahsur kalan kediyi kurtardı

Gdz ekipleri elektrik direğinde mahsur kalan kediyi kurtardı İzmir'in Konak ilçesinde Çağrı Merkezi'ne gelen ihbar üzerine harekete geçen Gdz Elektrik ekipleri görme ve işitme engelli kediyi mahsur kaldığı elektrik direğinden kurtardı.

Gdz ekipleri elektrik direğinde mahsur kalan kediyi kurtardı

İZMİR - İzmir'in Konak ilçesinde Çağrı Merkezi'ne gelen ihbar üzerine harekete geçen Gdz Elektrik ekipleri görme ve işitme engelli kediyi mahsur kaldığı elektrik direğinden kurtardı.

Olay, saat 17.00 sıralarında Namık Kemal Mahallesi'nde meydana geldi. Gdz Elektrik Çağrı Merkezi'ne 424 Sokak'ta bulunan elektrik direğinde bir kedinin mahsur kaldığına yönelik ihbar geldi. Bunun üzerine vakit kaybetmeden ihbar adresine gelen ekipler, elektrik direğinde mahsur kalan görme ve işitme engelli kediyi mahsur kaldığı yerden sepetli araç yardımıyla kurtardı. İsminin 'Rıfkı' olduğu ve sahipli olduğu öğrenilen kedinin sağlık durumunun iyi olduğu ve sahibine teslim edildiği belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı