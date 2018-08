GDK'dan Güç Birliği Çağrısı

Gaziantep Dernekler Konfederasyonu Güneydoğu Bölge Başkanı Mehmet Ali Kuş, yurt içinde ve yurt dışında güçlü bir Gaziantep lobisi oluşturarak, Gaziantep'in her anlamda tanıtımına ve kalkınmasına katkı sağlamak amacıyla kurulan Gaziantep Dernekler Konfederasyonunun her geçen gün daha da büyüdüğünü söyledi. Bölge Başkanı Kuş, "Gaziantep'i yerel , ulusal ve uluslar arası platformlarda temsil eden ayrıca, Gaziantep'inTarihi ve kültürel zenginliklerimizi sivil toplum örgütlerindeki yeni sistemle birleştirerek faaliyet gösteren konfederasyonumuz, her konuda güven veren hemşehriliği dostluğa dönüştürmesi ile gündemde olan bir sivil toplum kuruluşudur" dedi.

GÜNÜMÜZDE ŞEHİRLER YARIŞIYOR

Günümüzde ülkeler kadar şehirlerin de yarıştığını ifade eden Başkan Mehmet Ali Kuş, Gaziantep'in bu yarıştan başarıyla çıkması için ortak aklın ve güç birliğinin şart olduğunu ifade etti. Kuş, "Artık dünyada şehirlerin yarışı ön plana çıkıyor. Binlerce yıllık bir medeniyete ve kültür birikimine sahip olan Gaziantep, Ortadoğu'nun her anlamda merkezi olmaya aday bir şehirdir. Şehrimizi, bölgemizin her anlamda merkezi haline getirmek, şehir ve ülke kalkınmasına büyük katkı sağlayacaktır" şeklinde açıklamada bulundu.

BİRLİKTEN GÜÇ DOĞAR

Gaziantep sevdalısı Hasan Özaygut tarafından kurulan Gaziantep Dernekler Konfederasyonunun her geçen gün güçlendiğine dikkat çeken Başkan Mehmet Ali Kuş, şöyle devam etti:

"Temelleri 2005 yılında Gaziantep'e her anlamda hizmet etmek için yola çıkan Hasan Özaygut tarafından Kocaeli'nde atılan konfederasyonumuz, Gaziantep'in tarihi ve kültürel zenginlikleri ve gastronomisi başta olmak üzere Gazi şehrimizin tüm değerlerini yurt içinde ve yurt dışında tanıtmak en önemli hedeflerimizden birisidir. Birlikten güç doğar ilkesi ile bölgemizdeki dernekleri Gaziantep Dernekler Konfederasyonu çatısı altında toplanmaya davet ediyoruz. Hepimizin ortak paydası Gaziantep'tir. Bu nedenle daha güçlü bir Gaziantep ve dolayısıyla daha güçlü bir Türkiye için güç birliği yapmalıyız. Bölgemizdeki tüm dernekleri aramızda görmek istiyoruz."