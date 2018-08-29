GDK'dan 30 Ağustos Kutlaması

Genel Başkan Özaygut, şanlı tarihimizin altın sayfalarından biri olan 30 Ağustos Zafer Bayramını coşku, heyecan ve gururla ile kutladıklarını belirterek, şöyle dedi:

"Birinci Dünya Savaşından sonra Anadolu'da başlayan işgallere karşı ilk kıvılcım Gaziantep'te yakılmıştır. Gazianteplilerin kendilerinden kat ve kat üstün düşman kuvvetlerine karşı göstermiş olduğu direniş ruhu dalga dalga tüm Anadolu'ya yayılmış ve cennet vatanımız 30 Ağustos'ta düşmandan temizlenmiştir. Şanlı zaferimizin yıldönümünü ilk günkü coşku ve gururla kutluyoruz. Vatan ve bağımsızlık denildiğinde her türlü fedakarlığı ve kahramanlığı göstermeye hazır olan milletimiz o gün olduğu gibi bugün de aynı ruhu taşımaktadır. 30 Ağustos Zaferinin 96. Yıldönümü nedeniyle Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, vatanı için gözünü kırpmadan şehadet şerbetini içen tüm şehitlerimizi bir kez daha rahmetle ve minnetle anıyorum."