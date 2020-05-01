GDC Summer 2020 de Dijital Olarak Düzenlenecek
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GDC Summer 2020 de Dijital Olarak Düzenlenecek

GDC Summer 2020 de Dijital Olarak Düzenlenecek
01.05.2020 21:32 | Son Güncelleme: 01.05.2020 21:32

GDC Summer 2020, dijital olarak düzenlenecek bir başka etkinlik olacak. Organizatör konumundaki Informa Tech, resmi duyuruyu konferans sayfasından duyurdu.

GDC Summer 2020, dijital olarak düzenlenecek bir başka etkinlik olacak. Organizatör konumundaki Informa Tech, resmi duyuruyu konferans sayfasından duyurdu.

Hatırlayacağınız üzere COVID-19 salgınının iyiden iyiye ciddi bir hale gelmesi sonrasında, Activision, Blizzard Entertainment, Electronic Arts, Epic Games, Facebook, Kojima Productions, Microsoft, Sony ve Unity gibi büyük isimler, ardı arkasına GDC 2020 konferansına katılmaktan vazgeçtiklerini duyurmuşlardı. Hal böyle olunca da organizatör konumundaki Informa Tech, etkinliğin GDC Summer 2020 adıyla 4 - 6 Ağustos 2020 olmak üzere daha ileri bir zamana alındığını duyurmuştu.

Ne var ki yeni tarihlere kadar salgının sona ereceğini garanti eden hiçbir şey olmadığı için, geleneksel şekilde düzenlenmesine halen şüpheyle yaklaşılıyordu. Nitekim dünya genelinde hız kesmeden artan vaka ve ölüm sayısı karşısında Informa Tech, GDC Summer 2020 ile ilgili yeni bir duyuru yaptı.

GDC Summer 2020, Dijital Olarak Düzenlenecek

Konferansın internet sayfası üzerinden yapılan duyuruya göre, geride bıraktığımız aylarda dünya gelişmelere adapte olmayı sürdürürken, oyun geliştirme topluluğuna hizmette bulunabilmek için en iyi yollar gözden geçirilmiş. Mevcut koşullar göz önünde bulundurulduğunda da, GDC Summer 2020 adı altında düzenlenecek olan etkinlik için bütünü ile dijital olarak düzenlenmesine karar verilmiş. Bundaki en büyük etken ise çoğu oyun geliştiricisinin evden çalışmayı ve çevrimiçi işbirliğini benimsemesi olmuş.

4 - 6 Ağustos 2020 tarihlerinde herhangi bir değişiklik yaşanmayacak ve çevrimiçi olarak katılımda bulunacak olan geliştiriciler, geçmişte de olduğu gibi hem yeni teknolojilerini hem de geliştirilme aşamasında olan oyunlarını bizlere tanıtacaklar.

Kaynak: Tamindir

Manşet

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