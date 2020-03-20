GDC 2020'nin Düzenleneceği Yeni Tarihler Netlik Kazandı Eğer Corona virüsü hadisesi yaşanmamış olsaydı, bugün GDC 2020 (Oyun Geliştiricileri Konferansı 2020)'nin son günü olacaktı. Ancak

Eğer Corona virüsü hadisesi yaşanmamış olsaydı, bugün GDC 2020 (Oyun Geliştiricileri Konferansı 2020)'nin son günü olacaktı. Ancak ne yazık ki sabırsızlıkla beklenen konferans için Yaz mevsimine erteleme kararı alınmıştı.

Bugün yapılan duyuru ile yeni tarih netleşti. Konferansın organizatörü konumundaki Informa Tech, GDC 2020 için 4 - 6 Ağustos 2020 tarihleri arasının belirlendiğini duyurdu.

Informa Tech tarafından verilen detaylara bakılırsa, geleneksel olarak yeni teknolojilerin tanıtıldığı sunumlar gerçekleştirilecekken iki gün de fuar etkinlikleri düzenlenecek. Organizatörler ayrıca bir dizi kısa çaplı sohbetler serisine ek olarak kapsamlı kariyer gelişimi seanslarının düzenleneceği alanların ayrılacağının da sözünü veriyorlar.

GDC Summer için kayıtlar yakın bir zamanda başlayacakmış. Fuar ve konferans için pasolar ayrı ayrı olarak iki kategoride satılacak ve 10 Temmuz 2020 tarihinden önce alınması durumunda ücretlendirme fuar için $99 ve konferans için de $299 olacak.

Son olarak, GDC yetkilileri, güvenli ve saygı uyandıran bir etkinlik olabilmesi için sağlık yetkililerinden gelen son bilgileri yakından izlemeye devam edeceklerini söylüyorlar. Yani olası bir durumda GDC 2020 iptal edilebilir veya bir kez daha ertelenebilir. Ne var ki böylesi bir durumda para iadelerinin olup olmayacağı ise şu an için belirsizliğini koruyor.