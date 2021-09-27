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GCM Yatırım Borsa İstanbul'da işlemlere başladı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
GCM Yatırım Borsa İstanbul'da işlemlere başladı

Finans sektöründe 10. yılını kutlayan GCM Yatırım ile artık Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda da işlem yapılabilecek.

Finans sektöründe 10. yılını kutlayan GCM Yatırım ile artık Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda da işlem yapılabilecek. Pandemi döneminde artan potansiyel yatırımcılar, GCM Yatırım'ın sunduğu hizmetten faydalanabilecek.

Türk sermaye piyasalarının ödüllü ve lider kurumlarından GCM Yatırım, 10 yıllık sektörel tecrübesiyle 2021 yılında da büyümeye odaklandı. Sürekli gelişen teknolojik alt yapısı, güçlü sermaye tabanı ve profesyonel uzman kadrosu ile dünya standartlarında yatırım imkanı sunan GCM Yatırım, bundan sonra Borsa İstanbul Pay Senetleri'nde de etkin olarak aracılık hizmeti sunacak. Kurum, özellikle Forex olarak bilinen kaldıraçlı alım satım işlemleri ve vadeli işlemler (VİOP) alanında sektörün en büyük yatırım şirketleri arasına giren GCM Yatırım Pay Piyasası'nda da müşterilerine hizmet verecek.

Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetlerinde alım- satım hizmeti vermeye başladıklarını belirten GCM Yatırım Genel Müdürü Alper Nergiz, "GCM Yatırım olarak Forex'le başlayan, VIOP'la (Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası) devam eden yatırım alanlarını Borsa İstanbul pay piyasası ile genişlettik. Forex ve VIOP piyasalarındaki başarımızı ve büyüme grafiğimizi Pay Piyasasında da sürdürmek istiyoruz. Uluslararası piyasalardaki uzmanlığımızı ve bilgi birikimimizi, güçlü teknolojik alt yapımızla birlikte borsadaki potansiyel yatırımcılarla buluşturuyoruz. GCM Yatırım olarak ülkemizde ki finansal okuryazarlık seviyesini arttırarak bireysel ve kurumsal yatırımcıların sermaye piyasalarına olan erişimini kolaylaştırmak için çalışıyoruz. Gelecek vizyonumuzda ürün çeşitliliğini arttırarak yatırımın süpermarketi olmayı amaçlıyoruz" dedi.

Pandemi yeni yatırımcıların girişini motive etti

Borsa İstanbul'la birlikte 700'e yakın enstrümanda yatırım çeşitliliği sunduklarını vurgulayan Nergiz şunları söyledi: "Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası ile kaldıraçlı işlemler alanlarında hem işlem hacmi, hem de aktif müşteri sayısı bakımından Türkiye'nin önde gelen kurumları arasında yer alıyoruz. Bu yılın ikinci yarısında başladığımız Borsa İstanbul hisse senedi işlemlerinde de hem yatırımcı sayısı, hem de işlem hacmi bakımından öncü yatırım kuruluşları arasında olma hedefimiz var. Sermaye piyasalarına özellikle pandemi döneminde ilgi büyüktü, 1.2 milyonun üzerinde yeni yatırımcı piyasalara giriş yaptı. Borsa İstanbul'da toplamda 2.5 milyona yakın yatırımcı var. Bu potansiyelin bizim adımıza önümüze olumlu bir tablo koyduğunu söyleyebiliriz."

İstihdamı yüzde 25 arttırmayı hedefliyor

Pandemi döneminde güçlü teknolojik altyapı ve kaliteli insan kaynağı sayesinde sürece hızlı uyum sağladıklarının altını çizen ve hedeflerini aktaran Alper Nergiz, "2021 yılında büyüme stratejimiz sürecek. Finansal ürün çeşitliliğini arttırmaya yönelik yeni projelerimiz olacak. FINTECH yatırımları gerçekleştirmek adına gerekli adımları atıyor ve bu alandaki fırsatları realize etme noktasında çalışıyoruz. Pandemi döneminde Borsa İstanbul açılımımızla birlikte 435 personelle Türkiye Sermaye piyasalarının en fazla istihdam sağlayan yatırım kuruluşu olduk. Piyasanın yetişmiş insan kaynağına ulaşmak için en çok yatırım gerçekleştiren şirketlerinden biriyiz. 2021 yılında da hem istihdamımızı hem de insan kaynağı kalitemizi arttırmayı sürdüreceğiz. Yıl sonu hedefimiz 500 çalışana ulaşmak" dedi. - İSTANBUL

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