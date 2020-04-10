Gboard Klavyesindeki Spacebar'a "Google" Yazısı Eklendi Geçtiğimiz günlerde Google, Gboard klavye uygulamasına kendi logosunu koymaya karar verdi ve uygulamaya sessiz sedasız bir güncelleme yaptı.

Geçtiğimiz günlerde Google, Gboard klavye uygulamasına kendi logosunu koymaya karar verdi ve uygulamaya sessiz sedasız bir güncelleme yaptı. Bu güncelleme ile birlikte Gboard klavyesindeki Spacebar'a (boşluk tuşu) "Google" yazısı eklendi.

Tepkiler Çığ Gibi Büyüdü

Google, bu sebepten dolayı tepkilerin odağı haline geldi. Reddit'te kullanıcılar tarafından gelen tepkiler, kısa süre içerisinde çığ gibi büyüdü. Kullanıcılar, Google destek sayfasına konu açarak Gboard uygulamasındaki "Google" yazısını kaldırmanın bir yolunu aradı.

Gboard klavye uygulamasında yapılan değişiklik yalnızca Spacebar ile sınırlı değil. Güncelleme ile birlikte Gboard klavye uygulamasında yer alan "Search" tuşu, ok tuşu olarak değişti. Ok tuşu ile araç çubuğu ögeleri kontrol edilebiliyor.

Kullanıcılar bu değişikliğin ardından Spacebar'daki "Google" yazısını kaldırmanın bir yolunu aramaya başladı. Ancak maalesef bu pek mümkün gibi durmuyor. Swiftkey klavye uygulamasındaki Spacebar'da da "Swiftkey" yazısının yer aldığını belirtelim.

Google'ın Gboard klavye uygulaması üzerinde yaptığı bu değişiklik hakkında ne düşünüyorsunuz? Aşağıda yer alan yorumlar kısmından görüşünüzü bildirebilirsiniz.