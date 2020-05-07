GBC'den gazetecilere siperlik maske
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GBC'den gazetecilere siperlik maske

GBC'den gazetecilere siperlik maske
07.05.2020 15:33 | Son Güncelleme: 07.05.2020 15:33

Türkiye Gazeteciler Konfederasyonuna bağlı merkezi Bursa'da bulunan İnternet Gazetecileri Federasyonu, Sahada aktif olarak çalışan Gazetecilere Federasyon üyesi dernekler vasıtasıyla siperlik maske dağıtılıyor.

Türkiye Gazeteciler Konfederasyonuna bağlı merkezi Bursa'da bulunan İnternet Gazetecileri Federasyonu, Sahada aktif olarak çalışan Gazetecilere Federasyon üyesi dernekler vasıtasıyla siperlik maske dağıtılıyor.

İnternet Gazetecileri Federasyonu üyesi Gaziantep Basın Cemiyeti Başkanı Arif Kurt, korona virüs salgınıyla mücadelede en fazla risk gurubunda olan mesleklerden birinin gazetecilik mesleği olduğunu dile getirdi.

"Meslektaşlarımızın bu salgından etkilenmemesi için çalışıyoruz"

Bu süreçte imkanlar dahilinde ellerinden gelen yardımı sahada aktif çalışan basın mensuplarına sağlayacaklarının altını çizen GBC Başkanı Kurt, " Türkiye Gazeteciler Konfederasyonunun üyesi Bursa merkezli İnternet Gazetecileri Federasyonu ile Türkiye genelindeki konfederasyonumuza bağlı bütün derneklere sahada aktif olarak çalışan gazeteci kardeşlerimize siperlik maske dağıtımı yaparak onların korona virüs salgınından etkilenmemesi için işlerini yapmalarını sağlamaya çalışıyoruz. Bu vesileyle Gaziantep'te sahada haber kaynaklarına erişen haberlerini yapmak durumunda kalan gerek kameraman gerek foto muhabirleri bu siperlik maskeleri vererek onların salgından en az ve inşallah hiç etkilenmemesi için destek olmaya çalışıyoruz. Bu partinin ardından gelecek olan ikinci partide Gaziantep'teki bütün gazetecilere dağıtarak bu süreci desteklemeye çalışacağız" diye konuştu. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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