Gazzelilerden tartışma yaratan Amira filmine tepki

İsrail hapishanelerindeki Filistinli tutukluların "sperm kaçırma" yoluyla baba olma sürecini çarpıttığı gerekçesiyle tartışma yaratan Amira filmine Gazze Şeridi'ndeki Filistinliler de tepki gösterdi.

Vaid Esirler ve Özgürlüğüne Kavuşanlar Derneği ile Kültür Merkezleri Genel Birliğinin birlikte düzenlediği programda Ürdün, Mısır ve Filistin ortak yapımı filme yönelik eleştiriler dile getirildi. Programa Filistinli tutukluların eşleri ve "sperm kaçırma" yoluyla doğan çocukları da katıldı.

Etkinlikte konuşan Vaid Esirler ve Özgürlüğüne Kavuşanlar Derneği Müdürü Abdullah Kandil, Filistin yönetimine, Amira filminin yapımında çalışan Filistinlilerin vatandaşlıktan çıkarılması çağrısında bulundu.

Kandil, Filistin Adalet Bakanlığı ve Arap Avukatlar Birliğinden de meselenin takibi için devreye girmelerini istedi.

Kültür Merkezleri Genel Birliği Başkanı Yesri Derviş ise tepkisini şu sözlerle dile getirdi:

"Kaçak sperm yoluyla baba olma yöntemi, tutuklular ve ailelerinin, hapishanelere ve işgale karşı bir meydan okumasıdır aslında. Kültür ve sanat, İsrail'in çarpıttığı olayların gerçek yüzünü göstermek için kullanılmalıdır, ona destek vermek için değil."

Derviş, bölgesel ve uluslararası kurumlar ile kültür merkezlerine, filme tepki gösterme çağrısı yaptı.

Mısırlı Muhammed Diyab'ın yönetmenliğini yaptığı Amira filmi, gelecek sene yapılacak Akademi Ödülleri'nde (Oscar) Ürdün'ün adayı olarak belirlenmişti.

Ürdün, Mısır ve Filistin ortak yapımı film, İsrail'in Megiddo Hapishanesi'nde tutuklu olan babasından elde edilen "kaçak sperm" yoluyla dünyaya gelen "Amira" adlı bir kızın, babasının bir İsrailli olduğunu öğrenmesini konu ediniyor.

Filistinli tutuklularla ilgilenen kurumlar, filmin tutukluların "kaçak sperm" yoluyla dünyaya gelen çocuklarının soyundan şüphe edilmesine neden olduğunu ve onların fedakarlıklarını hiçe sayarak sanatsal kazanım elde etmeyi amaçladığını belirtiyor.

AA / Hacer Başer - Son Dakika Haberleri

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