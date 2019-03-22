Gazzelilerden "Özgürlük Özleminin" Anlatıldığı Müzik Dinletisi
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Etkinliğe katılanlardan detaylar -Koro ve müzik grubu sahne almasından detaylar Gazzeliler, "Deniz ve Özgürlük Festivali" adı altında müzik dinletisi gerçekleştirdi.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Etkinliğe katılanlardan detaylar
-Koro ve müzik grubu sahne almasından detaylar Gazzeliler, "Deniz ve Özgürlük Festivali" adı altında müzik dinletisi gerçekleştirdi.
Gazze kentindeki Filistin Kızılayı'na bağlı Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen etkinlik kapsamında, Filistinli gençlerden oluşan koro ve müzik grubu sahne aldı.
Kaynak: AA