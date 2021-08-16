İsrail hapishanelerinde açlık grevi yapan Filistinli tutuklulara destek gösterisi

Abluka altındaki Gazze Şeridi'nde yaşayan Filistinliler, İsrail'in "idari tutukluluk" uygulamasını protesto etmek için açlık grevini sürdüren Filistinli tutuklularla dayanışma gösterisi düzenlendi.

Abluka altındaki Gazze Şeridi'nde yaşayan Filistinliler, İsrail'in "idari tutukluluk" uygulamasını protesto etmek için açlık grevini sürdüren Filistinli tutuklularla dayanışma gösterisi düzenlendi.

Gazze'deki Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC) önünde düzenlenen eyleme, aralarında tutuklu yakınlarının da bulunduğu onlarca kişi katıldı.

Göstericiler, İsrail'in "idari tutukluluk" uygulamasını ve Filistinli tutuklulara yönelik hak ihlallerini kınayan pankartlar taşıdı.

Filistinli tutukluların yakınları adına söz alan Zeki Debebiş, ICRC'den ve insan haklarını savunan tüm uluslararası kurumlardan İsrail'in idari tutukluluk uygulamasına son vermesini sağlamalarını istediklerini söyledi.

İdari tutukluluk uygulamasıyla uluslararası yasaların ihlal edildiğini ve bunun bir suç olduğunu vurgulayan Debebiş, Filistinli tutuklulara uluslararası koruma sağlanması ve maruz kaldıkları bu uygulamadan kurtarılmaları için uluslararası toplumun ve insan hakları örgütlerinin artık içinde bulundukları uykularından uyanmaları gerektiğini ifade etti.

Filistin Esirler Cemiyeti, dün yaptığı açıklamada, İsrail'in "idari tutukluluk" uygulamasını protesto etmek için açlık grevi yapan 10 Filistinli tutukluyu tecrit ettiğini duyurmuştu.

Söz konusu tecridin, Filistinli yüzlerce idari tutuklunun toplu açlık grevine gidebileceği yönündeki belirtilerin arttığı bir döneme denk geldiğine işaret edilmişti.

İsrail'in "idari tutukluluk" uygulaması

İsrail, "idari tutukluluk" adını verdiği uygulamayla Filistinlileri istihbarata dayalı olarak 1 ila 6 ay alıkoyabiliyor.

Tutuklunun, "İsrail'in güvenliği için tehlike teşkil ettiğine" karar verilmesi halinde askeri hakim, suç isnadında bile bulunmadan tutukluluk süresini 5 yıla kadar uzatabiliyor.

Filistin kaynaklarına göre, İsrail hapishanelerinde 365'i "idari tutuklu" olmak üzere yaklaşık 4 bin 500 Filistinli bulunuyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı