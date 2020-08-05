Gazzeliler Lübnan'daki patlamada yaralananlara kan bağışında bulundu
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Gazzeliler Lübnan'daki patlamada yaralananlara kan bağışında bulundu

HAN Gazze Şeridi'nde aralarında milletvekillerinin de bulunduğu onlarca Filistinli, Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kentinde düzenledikleri etkinlikle, dün Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta meydana gelen patlamada yaralananlar için kan bağışında bulundu.

Gazzeliler Lübnan'daki patlamada yaralananlara kan bağışında bulundu
05.08.2020 18:09 | Son Güncelleme: 05.08.2020 18:44

HAN Gazze Şeridi'nde aralarında milletvekillerinin de bulunduğu onlarca Filistinli, Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kentinde düzenledikleri etkinlikle, dün Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta meydana gelen patlamada yaralananlar için kan bağışında bulundu.

Han Yunus kentindeki belediye binası önünde düzenlenen etkinliğe katılanlar Filistin ve Lübnan bayraklarının yanı sıra "Beyrut'a selam olsun" ve "Kalbimiz Lübnan'daki halkla beraber" yazılı pankartlar taşıdı.

Etkinlik sırasında Beyrut'ta meydana gelen patlamada yaralananlar için kan bağışında bulunuldu.

Han Yunus Belediye Başkanı Alaaddin el-Batta, etkinliğin, Filistinlilerin Lübnan'a ve halkına yönelik sevgi mesajı taşıdığını söyledi.

Batta, bugün Filistinli güçler, gruplar ve önde gelen şahsiyetler başta olmak üzere tüm Filistinlilerin Lübnan'ın yanında olduğu mesajını vermek için tek yürek olduğunu ifade ederek, "İsrail ablukası ve sıkıntılara rağmen halkımız Beyrut Limanı'nda meydana gelen büyük patlamada Lübnan'ın çektiği acıyı hissetti. Etkinliği (patlamada) ölen ve yaralananların ailelerinin acısını paylaşmak için düzenledik." dedi.

Beyrut Limanı'nda dün patlayıcı maddelerin bulunduğu 12 numaralı depoda önce yangın çıkmış, ardından tüm kenti sarsan çok güçlü bir patlama meydana gelmişti.

Lübnan Kızılhaçı, patlamada 100 kişinin hayatını kaybettiğini, 4 bin kişinin ise yaralandığını bildirmişti.

Kaynak: AA

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