Gazzeliler Kovid-19 tedbirlerine uyarak bayram namazını kıldı
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Gazzeliler Kovid-19 tedbirlerine uyarak bayram namazını kıldı

Gazze Şeridi'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle Filistinliler sosyal mesafeye dikkat ederek bayram namazını eda etti.

Gazzeliler Kovid-19 tedbirlerine uyarak bayram namazını kıldı
24.05.2020 11:41 | Son Güncelleme: 24.05.2020 12:16

Gazze Şeridi'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle Filistinliler sosyal mesafeye dikkat ederek bayram namazını eda etti.

Din İşleri ve Vakıflar Bakanlığının aldığı kararla, iki aylık bir aranın ardından istisnai olarak açılan camilerde Filistinliler gerekli tedbirleri alarak ibadetlerini yerine getirdi.

Camilerin yanı sıra bakanlığın belirlediği alanlarda namaz kılan Filistinliler, koruyucu maske takarak ve sosyal mesafeye dikkat ederek önlem aldı.

Hutbede virüsten korunma uyarısı

Gazze'nin merkezindeki İmam Şafii Camisi'nde bayram hutbesini okuyan Hamas yöneticilerinden Halil el-Hayye, Kovid-19'a yönelik tedbir almanın İslami açıdan vacip ve insani sorumluluk olduğunu belirtti.

Hayye, "Virüs karantina merkezinin dışındaki bir kişiyi etkilerse, küçük bir yer olmasından ötürü Gazze'deki her yere yayılabilir. Bu yüzden kişisel temizliğimize özen göstermeli, el sıkışmaktan ve sarılmaktan kaçınmalıyız." dedi.

Hutbede Arap ülkelerinin İsrail'le normalleşmesini de eleştiren Hayye, "Halkımızı ve çocuklarımızı katledenlerle anlaşıyorlar." ifadesini kullandı.

Gazze'deki camiler, Kovid-19'la mücadele kapsamında 23 Mart'ta kapatılmıştı.

Din İşleri ve Vakıflar Bakanlığı, 17 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, Kovid-19 nedeniyle yaklaşık iki aydır kapalı olan camilerin cuma ve bayram namazı için açılmasına karar verildiğini duyurmuştu.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, son olarak salgın hastalık nedeniyle bölgede bir kişinin hayatını kaybettiğini, toplam 54 vakanın tespit edildiğini ve bunlardan 16'sının iyileştiğini açıklamıştı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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