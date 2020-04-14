Gazzeliler karantina günlerinde bisikletle çocuklara kitap götürüyor Gazze'de bir grup gönüllü, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle okullarına gidemeyen çocuklara bisikletle hikaye kitapları ve kırtasiye malzemeleri taşıyor.

Gazze'de bir grup gönüllü, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle okullarına gidemeyen çocuklara bisikletle hikaye kitapları ve kırtasiye malzemeleri taşıyor.

Gazze'de Kovid-19 önlemleri kapsamında okulların kapatılmasının ardından Dir el-Belh Mülteci Kampındaki evlerinde karantinaya giren çocuklar bugünlerde bir bisikletin yolunu gözlüyor.

"Kütüphane Dostları" isimli 5 kişilik gönüllü grup, "Bizim için hayat var" yazısı astıkları ve süsledikleri bir bisikletin sepetinden çocuklara hikaye kitapları ve kırtasiye malzemeleri ulaştırıyor.

Pencerelerden heyecanla süslenmiş paketleri alan çocukların sevinci gözlerinden okunuyor; bitişik evlerde cama çıkan diğer çocuklar da grubun sokağa ikinci gelişinde kendilerine de kitap paketi getirmelerini istiyor.

Mülteci kampındaki kütüphane tarafından başlatılan proje kapsamında, hikaye kitapları "ödünç verme" sistemiyle çocuklara teslim ediliyor. Verilen kitapların 3 gün içinde bitirilmesi, ardından geri alınarak diğer çocuklara ulaştırılması hedefleniyor.

Kitaplar tek tek dezenfekte ediliyor

Projenin başlangıç hikayesini AA muhabirine anlatan Usame Feyyad, Kovid-19 salgınının patlak vermesi ve insanların evde karantina günlerine başlamasının ardından kütüphanenin ziyaretçisiz kaldığını söyledi.

"Çocuklar gelemiyorsa biz onlara gidelim" fikriyle yola çıkarak bir bisikleti seyyar kütüphaneye dönüştürdüklerini ifade eden Feyyad, ulaştıracakları kitapları tek tek dezenfekte ettikten sonra süslü paketler içine yerleştirdiklerini ve çocuklara götürdüklerini belirtti.

Çocuklara kitapları okuma için verdikleri 3 günlük sürenin dolmasının ardından kitapları teslim aldıklarını ve her birini tekrar dezenfekte ederek diğer çocuklara ulaştırdıklarını aktaran Feyyad, 11 Nisan'da başladıkları bu projeyi salgın bitine kadar devam ettirmeyi düşündüklerini dile getirdi.

Çocukların, kütüphanenin Facebook sayfası üzerinden kendileriyle iletişime geçip kitap seçimi de yapabildiğini kaydeden Feyyad, ancak mülteci kampında kısıtlı imkanlara sahip bir kütüphane olmaları nedeniyle çocukların istediği her kitabın ellerinde olmadığını, söz konusu durumun da üzerlerinde baskı oluşturduğunu ifade etti.

Psikolojik destek de sağlıyor

Projenin çocuklara psikolojik olarak da olumlu katkılar sağladığını belirten Feyyad, boşluk hissinden kurtularak faydalı bir şeyle meşgul olduklarını kaydetti.

Mülteci kampındaki çocuklar arasında okuma rekabeti oluştuğunu, kitap alamadıkları gün ciddi anlamda üzüldüklerini aktaran Feyyad, beraber okudukları için kardeşler arasındaki diyaloğun da güçlendiğini söyledi.

Kaynak: AA