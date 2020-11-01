Gazzeliler, İzmir depremi dolayısıyla Türkiye'yle dayanışma gösterisi düzenledi
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Gazzeliler, İzmir depremi dolayısıyla Türkiye'yle dayanışma gösterisi düzenledi

01.11.2020 17:25 | Son Güncelleme: 01.11.2020 17:28
Gazzeliler, İzmir depremi dolayısıyla Türkiye'yle dayanışma gösterisi düzenledi

Gazze Şeridi'ndeki Filistinliler, İzmir'de yaşanan depremin ardından Türkiye ile dayanışma gösterisi düzenledi.

Gazze Şeridi'ndeki Filistinliler, İzmir'de yaşanan depremin ardından Türkiye ile dayanışma gösterisi düzenledi.

Deyr el-Belah Belediyesi'nin düzenlediği destek eylemine katılanlar, "Filistin halkı Türk halkıyla dayanışma içinde" yazılı dövizler ile Türk bayrakları ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğraflarını taşıdı.

AA muhabirine konuşan Belediye Başkanı Diyab el-Luh, "Bu eylem ile başta İzmir sakinleri olmak üzere Türk halkıyla dayanışma içinde olduğumuzu göstermek istedik." dedi.

Türkiye'nin yönetimi ve halkıyla her zaman Filistinlilerin yanında durduğunu hatırlatan Luh, "Gazze'deki İsrail ablukasını kırmak için yola çıkan Mavi Marmara gemisini de unutmadık." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nour Mahd Ali Abu Aisha

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