Gazzeliler İsrail saldırılarını aklamaya çalışmakla suçladıkları UNRWA yetkilisinin bölgeden gitmesini istiyor
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Gazzeliler İsrail saldırılarını aklamaya çalışmakla suçladıkları UNRWA yetkilisinin bölgeden gitmesini istiyor

Gazzeliler İsrail saldırılarını aklamaya çalışmakla suçladıkları UNRWA yetkilisinin bölgeden gitmesini istiyor
Anadolu Ajansı / Zeynep Tüfekçi Gülay - Haberler | Güncel

Gazze Şeridi'ndeki Birleşmiş Milletler Filistinliler Mültecilere Yardım Ajansı (UNRWA) çalışanları, "İsrail ordusunun bazı istisnalar dışında abluka altındaki Gazze Şeridi'nde sivil hedefleri vurmadığı" yönündeki sözleri nedeniyle UNRWA Gazze Operasyon Müdürü Matthias Schmale'yi protesto etti.

Gazze Şeridi'ndeki Birleşmiş Milletler Filistinliler Mültecilere Yardım Ajansı (UNRWA) çalışanları, "İsrail ordusunun bazı istisnalar dışında abluka altındaki Gazze Şeridi'nde sivil hedefleri vurmadığı" yönündeki sözleri nedeniyle UNRWA Gazze Operasyon Müdürü Matthias Schmale'yi protesto etti.

UNRWA Çalışanlar Birliğince düzenlenen gösteride, Schmale'nin Gazze'den gitmesi gerektiğini ifade eden pankartlar açıldı.

"Filistin halkının arasında onun yeri yok"

Gösteriye katılan UNRWA'ya bağlı bir okulda öğretmenlik yapan Salim el-Medhun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Gazze'ye düzenlediği son saldırılarda sivilleri hedef alan İsrail'i aklamaya çalışan Schmale'ye tepkilerini göstermek için burada olduklarını söyledi.

Medhun, "Schmale'nin, Gazze'den acilen gitmesi gerekiyor. İsrail işgalinin yanında yer almaya çalıştığı sürece Filistin halkının arasında onun yeri yok." dedi.

UNRWA yetkilisi özür dilemişti

Schmale, İsrail'in son Gazze saldırılarına ilişkin Kanal 12 televizyonuna verdiği röportajda, "Bazı istisnalar dışında (İsrail ordusu) sivil hedefleri vurmadılar ancak saldırıların acımasızlığı ve vahşeti ağır bir şekilde hissedildi." demişti.

Gelen tepkiler üzerine UNRWA Genel Komiseri Philippe Lazzarini konuya dair yazılı bir açıklama yapmış ve UNRWA Gazze Operasyon Müdürü Schmale'nin İsrail'in Kanal 12 televizyonuna verdiği mülakattaki sözleri için kamuoyundan özür dilediğini kaydetmişti.

Schmale de Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Kanal 12'ye verdiği mülakattaki sözlerinin çarpıtıldığını savunmuştu.

Schmale, "İsrail televizyonunda yaptığım son açıklamalar, henüz sona eren savaş sırasında aile üyeleri, arkadaşları öldürülen ya da yaralananları gücendirdi ve incitti. Onlara acı çektirdiğim için gerçekten pişmanlık duyuyorum." ifadeleriyle özür dilemişti.

İsrail'in 10 Mayıs'ta başlattığı 11 gün süren Gazze saldırılarında 66'sı çocuk, 39'u kadın olmak üzere en az 254 Filistinli hayatını kaybetmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Tüfekçi Gülay

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Gazzeliler İsrail saldırılarını aklamaya çalışmakla suçladıkları UNRWA yetkilisinin bölgeden gitmesini istiyor - Haberler
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