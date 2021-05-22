Gazzeliler İsrail saldırılarında hasar gören dükkanlarını onarıyor
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Gazzeliler İsrail saldırılarında hasar gören dükkanlarını onarıyor

Gazzeliler İsrail saldırılarında hasar gören dükkanlarını onarıyor
Anadolu Ajansı / Nour Mahd Ali Abu Aisha - Haberler | Güncel

Günler boyunca İsrail bombalarının hedefi olan Gazze Şeridi'ndeki esnaf, saldırılar nedeniyle hasar gören dükkanlarını onarmaya başladı.

Günler boyunca İsrail bombalarının hedefi olan Gazze Şeridi'ndeki esnaf, saldırılar nedeniyle hasar gören dükkanlarını onarmaya başladı.

Abluka altındaki Gazze'nin batısında yer alan Er-Rimal Mahallesi'ndeki dükkan sahiplerinden Ebu Emin eş-Şurafa, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail'in mahalleyi hedef alan yoğun saldırılarda bulunduğunu, bunun sonucunda dükkanın ağır hasar gördüğünü söyledi.

Şurafa, bayramda satmayı planladığı yeni ürünlerle dolu dükkanında maddi kaybının çok olduğunu belirtti.

Filistinli esnaf, "Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle yaşadığımız kayıpları telafi etmeyi umuyorduk ancak bunu savaş takip etti. Bu da bize çifte kayba neden oldu." dedi.

Dükkanı temizlemeye, onarmaya ve restore etmeye çalıştığını söyleyen Şurafa, barış ve güvenliğin tüm dünyaya hakim olmasını ve bu saldırının Gazze'deki son saldırı olmasını temenni ettiği aktardı.

Gazze ve Kudüs'teki olaylar

İsrail'in işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'da ramazan ayında ibadet edenlere saldırması ve Şeyh Cerrah Mahallesi sakinlerini evlerinden zorla çıkarma planı bölgede gerginliği tırmandırmıştı.

Gazze Şeridi'ndeki Filistinli direniş grupları, İsrail polisinin işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah Mahallesi'nden çekilmesi için 10 Mayıs Pazartesi günü yerel saatle 18.00'e kadar süre tanımıştı.

İsrail polisinin Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah'tan çekilmemesi üzerine Filistinli direniş grupları İsrail'e çok sayıda roket fırlatmıştı.

Bunun üzerine İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne yönelik "Surların Muhafızı" adıyla askeri operasyon başlatıldığını bildirmişti.

İsrail, abluka altındaki Gazze Şeridi'ne 10 Mayıs'ta başlattığı saldırıları Hamas ile varılan ateşkes doğrultusunda 21 Mayıs'ta yerel saatle 02.00'de sonlandırmıştı.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 66'sı çocuk, 39'u kadın olamk üzere 248 Filistinli hayatını kaybetmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nour Mahd Ali Abu Aisha

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