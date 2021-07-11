Gazzeliler İsrail'in Filistinli balıkçılara yönelik ihlallerini protesto etti
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Gazzeliler İsrail'in Filistinli balıkçılara yönelik ihlallerini protesto etti

Anadolu Ajansı / Hacer Başer - Haberler | Güncel

Gazze Şeridi'nde İsrail'in Filistinli balıkçılara yönelik ihlalleri protesto edildi.

Gazze Şeridi'nde İsrail'in Filistinli balıkçılara yönelik ihlalleri protesto edildi.

Filistin Balıkçılar Sendikasının Gazze Limanı'nda düzenlediği eylemde, "Avlanmadaki kısıtlamaları kaldırın", "Bir lokma ekmeğin peşindeyiz ancak bizimle savaşıyorlar" yazılı dövizler taşındı.

Eylemciler, İsrail ihlallerine maruz kalan balıkçıların fotoğraflarının takılı olduğu balonları gökyüzüne bıraktı.

Sendika Başkanı Nizar Ayaş, eylemde yaptığı konuşmada, "Gazze'deki balıkçılar, İsrail tarafından ateş açılması gibi büyük ihlallere maruz kalıyor. Bu ihlaller nedeniyle, kimisi yaralanıyor, kimisi sakat kalıyor, kimisi de hayatını kaybediyor." ifadelerini kullandı.

Toplam 14 balıkçının hayatını kaybettiğini, 32'sinin yaralandığını aktaran Ayaş, söz konusu rakamların hangi zaman aralığına ait olduğu hakkında bilgi vermedi.

Ayaş, İsrail'in Filistin halkına karşı işlediği suçların Uluslararası Ceza Mahkemesine taşınması çağrısında bulundu.

İsrail askerleri, sınır ihlali yaptıkları iddiasıyla sık sık Filistinli balıkçılara ateş açıyor, gözaltına alıyor veya teknelerine el koyuyor.

Filistinli Balıkçılar Sendikası verilerine göre, Gazze'de yaklaşık 4 bin 500 kişi geçimini balıkçılıkla sağlıyor.

İsrail, yaklaşık 2 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze Şeridi'ni 2006'dan bu yana kara, deniz ve havadan abluka altında tutuyor.

Gazzeliler İsrail'in Filistinli balıkçılara yönelik ihlallerini protesto etti
Gazzeliler İsrail'in Filistinli balıkçılara yönelik ihlallerini protesto etti
Gazzeliler İsrail'in Filistinli balıkçılara yönelik ihlallerini protesto etti
Gazzeliler İsrail'in Filistinli balıkçılara yönelik ihlallerini protesto etti

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hacer Başer

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