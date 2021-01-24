Gazzeliler, İsrail hapishanesinde Kovid-19'a yakalanan 82 yaşındaki Filistinlinin serbest bırakılmasını istedi

Gazzeliler, İsrail hapishanesinde yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanan 82 yaşındaki Filistinli mahkum Fuad eş-Şubeki'nin serbest bırakılması için gösteri düzenledi.

Filistin Kurtuluş Örgütüne (FKÖ) bağlı Esir İşleri Heyetinin çağrısı üzerine düzenlenen gösteride, Şubeki'ye destek veren ifadelerin yazılı olduğu pankartlar taşındı.

Gazze'deki Esir İşleri Heyeti Başkanı Hasan Kanita, burada yaptığı konuşmada, Şubeki'nin ilerleyen yaşı ve çeşitli rahatsızlıkları nedeniyle özel bakıma ihtiyaç duyduğunu söyledi.

Kanita, hapishane yönetiminin uyguladığı tıbbi ihmal politikasının ve Kovid-19'la ilgili gerekli önlemlerin alınmamasının, Filistinli tutuklular arasında virüsün hızla yayılmasına neden olduğunu dile getirdi.

Şubeki'nin tıbbi ihmal nedeniyle karşılaşabileceği sağlık sorunları konusunda uyarıda bulunan Kanita, uluslararası insan hakları kuruluşlarından, 82 yaşındaki Filistinli mahkumun serbest bırakılması için müdahil olmasını istedi.

Şubeki, silah yüklü bir gemiyi kaçak yollarla Gazze'ye götürme girişiminde bulunduğu suçlamasıyla 2006'da tutuklanarak 17 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

FKÖ'ye bağlı Esir İşleri Heyeti, 21 Ocak'ta yaptığı açıklamada, Şubeki'nin Kovid-19'a yakalandığını duyurmuştu.

Filistin Esirler Cemiyetinden 22 Ocak'ta yapılan açıklamada, İsrail hapishanelerinde Kovid-19'a yakalanan Filistinli sayısının 296'ya yükseldiği belirtilmişti.

Filistin resmi kaynaklarına göre, İsrail hapishanelerinde 380'i idari tutuklu olmak üzere 4 bin 400 Filistinli bulunuyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nour Mahd Ali Abu Aisha