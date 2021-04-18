Gazzeliler, İsrail hapishanelerindeki Filistinlilere destek için eylem yaptı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Gazzeliler, İsrail hapishanelerindeki Filistinlilere destek için eylem yaptı

Anadolu Ajansı / Nour Mahd Ali Abu Aisha - Haberler | Güncel

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Gösteriye katılan Gazzelilerin sloganlar atarak yürümesi Asılan pankartlardan ve dövizlerden görüntüler Eyleme katılan Vaid Derneği Başkanı Abdullah Kandil ile röportaj Gösteride konuşma yapılması Uluslararası Kızılhaç Komitesi binası önünde bir araya gelen göstericilerin...

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Gösteriye katılan Gazzelilerin sloganlar atarak yürümesi

Asılan pankartlardan ve dövizlerden görüntüler

Eyleme katılan Vaid Derneği Başkanı Abdullah Kandil ile röportaj

Gösteride konuşma yapılması

Uluslararası Kızılhaç Komitesi binası önünde bir araya gelen göstericilerin ellerinde pankartlarla beklemesi Gazze Şeridi'nde, İsrail hapishanelerindeki Filistinli tutuklulara destek gösterisi düzenlendi.

Filistin Esirler Günü dolayısıyla Gazze'deki Uluslararası Kızılhaç Komitesi binası önünde bir araya gelen göstericiler, İsrail hapishanelerindeki Filistinlilerin serbest bırakılmasını istedi.

Eyleme katılan Vaid Derneği Başkanı Abdullah Kandil, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Filistin Esirler Günü'nde İsrail hapishanelerindeki tutukluların sıkıntılarına dikkati çekmek ve serbest bırakılmaları için çağrıda bulunmak istediklerini söyledi.

Gazzeliler, İsrail hapishanelerindeki Filistinlilere destek için eylem yaptı
Gazzeliler, İsrail hapishanelerindeki Filistinlilere destek için eylem yaptı
Gazzeliler, İsrail hapishanelerindeki Filistinlilere destek için eylem yaptı
Gazzeliler, İsrail hapishanelerindeki Filistinlilere destek için eylem yaptı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nour Mahd Ali Abu Aisha

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Meral Akşener Mustafa Şentop Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Nur Sürer Ersin Korkut Şeyma Subaşı İbrahim Tatlıses
Spor Muslera Arda Turan Ryan Babel Mustafa Cengiz Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Medya Nisan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Gazzeliler, İsrail hapishanelerindeki Filistinlilere destek için eylem yaptı
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 18.4.2021 15:32:37. #1.14#

title