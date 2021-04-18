Gazzeliler, İsrail hapishanelerindeki Filistinlilere destek için eylem yaptı

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Gösteriye katılan Gazzelilerin sloganlar atarak yürümesi Asılan pankartlardan ve dövizlerden görüntüler Eyleme katılan Vaid Derneği Başkanı Abdullah Kandil ile röportaj Gösteride konuşma yapılması Uluslararası Kızılhaç Komitesi binası önünde bir araya gelen göstericilerin...