Gazzeliler, İsrail hapishanelerindeki Filistinlilere destek için eylem yaptı
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Gösteriye katılan Gazzelilerin sloganlar atarak yürümesi Asılan pankartlardan ve dövizlerden görüntüler Eyleme katılan Vaid Derneği Başkanı Abdullah Kandil ile röportaj Gösteride konuşma yapılması Uluslararası Kızılhaç Komitesi binası önünde bir araya gelen göstericilerin...
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Gösteriye katılan Gazzelilerin sloganlar atarak yürümesi
Asılan pankartlardan ve dövizlerden görüntüler
Eyleme katılan Vaid Derneği Başkanı Abdullah Kandil ile röportaj
Gösteride konuşma yapılması
Uluslararası Kızılhaç Komitesi binası önünde bir araya gelen göstericilerin ellerinde pankartlarla beklemesi Gazze Şeridi'nde, İsrail hapishanelerindeki Filistinli tutuklulara destek gösterisi düzenlendi.
Filistin Esirler Günü dolayısıyla Gazze'deki Uluslararası Kızılhaç Komitesi binası önünde bir araya gelen göstericiler, İsrail hapishanelerindeki Filistinlilerin serbest bırakılmasını istedi.
Eyleme katılan Vaid Derneği Başkanı Abdullah Kandil, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Filistin Esirler Günü'nde İsrail hapishanelerindeki tutukluların sıkıntılarına dikkati çekmek ve serbest bırakılmaları için çağrıda bulunmak istediklerini söyledi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Nour Mahd Ali Abu Aisha