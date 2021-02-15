Gazzeliler, İsrail hapishanelerindeki Filistinlilere yönelik hak ihlallerini protesto etti
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Gazzeliler, İsrail hapishanelerindeki Filistinlilere yönelik hak ihlallerini protesto etti

15.02.2021 17:39 | Son Güncelleme: 15.02.2021 17:39
Gazzeliler, İsrail hapishanelerindeki Filistinlilere yönelik hak ihlallerini protesto etti

Abluka altındaki Gazze Şeridi'nde, İsrail hapishanelerindeki Filistinli tutuklulara destek için gösteri düzenlendi.

Abluka altındaki Gazze Şeridi'nde, İsrail hapishanelerindeki Filistinli tutuklulara destek için gösteri düzenlendi.

Vaid Esirler ve Özgürlüğüne Kavuşanlar Derneğinin çağrısıyla, Gazze'deki Uluslararası Kızılhaç Komitesi binası önünde düzenlenen eyleme onlarca kişi katıldı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarındaki artışa dikkati çeken eylemciler, İsrail hapishanelerindeki Filistinli tutuklulara yönelik hak ihlallerini protesto eden pankart ve dövizler taşıdı.

Derneğin sözcüsü Muntasır en-Nauk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kovid-19 salgını süresince İsrail hapishanelerindeki Filistinli tutuklular ve ailelerinin yaşadığı olumsuzluklara işaret etti.

İsrail'in Filistinli tutuklular ile aileleri arasındaki iletişimi engellediğini ve bu durumdan ciddi endişe duyduklarını vurgulayan Nauk, uluslararası toplum ve insan hakları örgütlerine "İsrail'in Filistinli tutuklulara yönelik ihlallerini durdurmak için müdahil olmaları" çağrısında bulundu.

Filistin Esirler Cemiyetinden yapılan son açıklamada, İsrail hapishanelerinde Kovid-19'a yakalanan Filistinli sayısının 361'e yükseldiği belirtilmişti.

Filistin resmi kaynaklarına göre, İsrail hapishanelerinde 380'i "idari tutuklu" olmak üzere 4 bin 400 Filistinli bulunuyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nour Mahd Ali Abu Aisha

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