Gazzeliler, İsrail ablukasının kaldırılması ve yıkılan evlerin yeniden yapılması için eylem yaptı
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Gazzeliler, İsrail ablukasının kaldırılması ve yıkılan evlerin yeniden yapılması için eylem yaptı

Anadolu Ajansı / Nour Mahd Ali Abu Aisha - Haberler | Güncel

Gazze Şeridi'nde on yılı aşkın süredir devam İsrail ablukasının kaldırılması ve son saldırılarda yıkılan evlerin yeniden inşa edilmesi talebiyle gösteri düzenlendi.

Gazze Şeridi'nde on yılı aşkın süredir devam İsrail ablukasının kaldırılması ve son saldırılarda yıkılan evlerin yeniden inşa edilmesi talebiyle gösteri düzenlendi.

Gazze kentindeki Birleşmiş Milletler Ortadoğu Barış Süreci Özel Koordinatörlüğü (UNSCO) binası önünde yapılan eylemde, "Dünyadan yeniden imar için harekete geçmesini istiyoruz", "Neden iki kez haksızlığa uğruyoruz. Hem evlerimiz bombalanıyor, hem de yeniden imara izin verilmiyor" yazılı dövizler taşındı.

Hamas yöneticilerinden Hammad er-Rakab, eylemde yaptığı konuşmada, "Yıkılan evlerin inşası ve imarı için pazarlık yapılması çok mantıksız. Bu 15 yıldır İsrail ablukası nedeniyle zor durumda olan Gazzelilerin sıkıntılarını daha da artırıyor." dedi.

BM'ye haksızlığa uğrayanların yanında durma konusunda üzerine düşeni yapma ve Filistin halkının yanında durma çağrısı yapan Rakab, İsrail yönetimine ablukayı kaldırma konusunda oyalama taktiği uygulamama uyarısında bulundu.

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne 10 Mayıs'ta başlattığı saldırılar, Hamas ile varılan ateşkes doğrultusunda 21 Mayıs'ta sona ermişti.

İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 66'sı çocuk, 39'u kadın olmak üzere 254 Filistinli hayatını kaybetmiş, 1948 kişi de yaralanmıştı. Saldırılarda ayrıca sivillerin evleri ve yüksek katlı binalar da vurulmuştu.

Filistinli direniş güçleri, ablukanın kaldırılması ve Gazze'nin yeniden imar edilmesine izin verilmesini isterken İsrail imara karşılık, Hamas'ın elindeki 4 İsraillinin serbest bırakılmasını istiyor. Hamas ise İsraillilerin serbest bırakılması için esir takası yapılmasını şart koşuyor.

Gazzeliler, İsrail ablukasının kaldırılması ve yıkılan evlerin yeniden yapılması için eylem yaptı
Gazzeliler, İsrail ablukasının kaldırılması ve yıkılan evlerin yeniden yapılması için eylem yaptı
Gazzeliler, İsrail ablukasının kaldırılması ve yıkılan evlerin yeniden yapılması için eylem yaptı
Gazzeliler, İsrail ablukasının kaldırılması ve yıkılan evlerin yeniden yapılması için eylem yaptı
Gazzeliler, İsrail ablukasının kaldırılması ve yıkılan evlerin yeniden yapılması için eylem yaptı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nour Mahd Ali Abu Aisha

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