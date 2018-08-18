Gazzeliler, İsrail Ablukasını Kırmak İçin Denize Açıldı

İsrail tarafından 2006'da Gazze'ye uygulanan ablukayı kırmayı hedefleyen çok sayıda Filistinli, İsrail'in dayattığı deniz sınırına doğru kayıklarıyla hareket etti.

Gazze Ablukasını Kırma Ulusal Hareketi tarafından İsrail'in uyguladığı ablukayı kırma amacıyla düzenlenen eyleme katılan çok sayıda Filistinli, 40 kayıkla Gazze'deki balıkçılar iskelesinden Akdeniz sularına açıldı.

Kayıklarda hasta, yaralı ve seyahat izni verilmeyen öğrenciler dahil olmak üzere onlarca Filistinli yer aldı.

Hareket tarafından yapılan yazılı açıklamada, söz konusu girişimin, ablukanın kaldırılmasını ve çekilen acıların dış dünyaya duyurulmasını hedeflediği belirtildi.

Açıklamada, "Gazze Şeridi'nde durum trajik bir halde. Dünya ile hızlı bir iletişim kurmak için bir liman istiyoruz. Bunu istemek de hakkımız." denilerek söz konusu ablukayı kırmayı hedefleyen bu tür girişimlerin devam edeceği kaydedildi.

Gazze Ablukasını Kırma Ulusal Hareketi, 29 Mayıs'tan bu yana 4 defa denizden İsrail ablukasını kırmayı denemiş, ancak eylemleri İsrail güçlerinin müdahalesiyle sonuçlanmıştı. Filistinli eylemciler gözaltına alınmış, deniz araçlarına el konulmuştu.

Gazze Şeridi'nde yaşayan 2 milyona yakın Filistinli, İsrail'in 2006'dan bu yana devam eden kara, hava ve deniz ablukası nedeniyle zor şartlar altında yaşam mücadelesi veriyor.