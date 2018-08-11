Gazzeliler İsrail Ablukasını Kırmak İçin Denize Açıldı
İsrail'in Gazze Şeridi'ne uyguladığı ablukayı kırmayı hedefleyen çok sayıda Filistinli, İsrail'in dayattığı deniz sınırına doğru kayıklarıyla hareket etti.
İsrail'in Gazze Şeridi'ne uyguladığı ablukayı kırmayı hedefleyen çok sayıda Filistinli, İsrail'in dayattığı deniz sınırına doğru kayıklarıyla hareket etti.
Gazze Ablukasını Kırma Ulusal Hareketi tarafından İsrail'in uyguladığı ablukayı kırma amacıyla düzenlenen eyleme katılan çok sayıda Filistinli, 40 kayıkla Gazze'deki balıkçılar iskelesinden Akdeniz sularına açıldı.