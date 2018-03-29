Gazzeliler, "Büyük Dönüş Yürüyüşü" İçin Hazırlanıyor

Filistinli grupların çağrısıyla Gazze sınırında cuma günü başlayacak barışçıl "Büyük Dönüş Yürüyüşüne" Gazzeliler uçurtmalar ve çadırlarla hazırlanıyor.

Yarın Gazze sınırında başlayacak "Büyük Dönüş Yürüyüşü" için Gazzeliler hazırlıklarını sürdürüyor. Filistinliler, ellerindeki Filistin bayrakları ve uçurtmalarla Gazze Şeri'dinin doğu sınırına yürümeye başladı. Çadırların kurulduğu bölgede Filistinliler, müzik grupları eşliğinde yerel dans gösterileri yapıyor.

Etkinliğin medya sorumlusu Saeed Al-Hatoum, yarın yaşadıkları topraklardan 70 yıldır uzakta olan çocuklar, kadınlar ve gençlerin topraklarına geri dönme halklarını dünyaya duyuracağını söyledi. Al-Hatoum, "Filistinliler, Filistin halkının topraklarına geri dönme hakkını güvence altına alan 194 sayılı Birleşmiş Milletler kararını barışçıl bir şekilde ifade edecek" dedi.

Binlerce Filistinli, İsrail devletinin kurulduğu 1948 yılında kaybettikleri topraklarına geri dönme haklarını savunmak üzere yarın kitlesel ve barışçıl yürüyüş gösterisi yapacak.

Filistinliler, Gazze Şeridi'nden başlayarak Batı Şeria, Doğu Kudüs ve İsrail'e yürüyecek. Ürdün, Lübnan ve Suriye'deki mülteci kamplarında yaşayan binlerce Filistinlinin de eyleme katılması bekleniyor.

194 sayılı karar

BM Genel Kurul'unda 1948 Arap-İsrail Savaşı'nın sonuna doğru kabul edilen 194 sayılı karar, Filistinli mültecilerin isterlerse göç etmek zorunda kaldıkları topraklara geri dönebileceklerini ve Kudüs'ün uluslararası statüde olmasını içeriyor. - GAZZE