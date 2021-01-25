Gazzeliler, BM yardım kuruluşunun Filistinli mültecilere sunduğu hizmetleri azaltmasını protesto etti

Gazze Şeridi'ndeki Filistinli mülteciler, Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Ajansının (UNRWA) gıda programıyla ilgili hizmetlerde kısıtlamaya gitme planı ve çalışanların maaşlarını geciktirmesini protesto etmek için gösteri düzenledi.

Gazze Şeridi'ndeki Filistinli mülteciler, Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Ajansının (UNRWA) gıda programıyla ilgili hizmetlerde kısıtlamaya gitme planı ve çalışanların maaşlarını geciktirmesini protesto etmek için gösteri düzenledi.

Filistinli Mülteciler Ortak Komitesinin çağrısı üzerine Gazze'deki UNRWA binası önünde toplanan göstericiler, "kısıtlamalara hayır", "UNRWA, Filistinlilerin içinde bulunduğu kötü durumun tek tanığı" ve "çalışanların hakları pazarlık konusu değildir" ifadelerinin yazılı olduğu dövizler taşıdı.

Komite Üyesi Hatem Kandil, burada yaptığı konuşmada, mültecilerin yaşadığı derin yoksulluk ve işsizliğin gölgesinde UNRWA tarafından kendilerine sunulan yardım programlarının genişletilmesini beklediklerini belirtti.

UNRWA'nın yardımlarında kesintiye gitmesi veya çalışanların maaşlarını geciktirmesinin "kabul edilemez" olduğunu vurgulayan Kandil, çalışanların haklarının pazarlık konusu yapılmaması gerektiğini ifade etti.

Gazze'deki UNRWA Sözcüsü Adnan Ebu Hasene ise AA muhabirine yaptığı açıklamada, yardımların dağıtımında azalma olmadığını belirterek, kurum tarafından yakın zamanda onaylanan değişikliklerle daha yoksul ailelere ulaşmanın hedeflendiğini söyledi.

Onaylanan son değişiklikle yardım programına 100 bin kişinin daha eklendiğine işaret eden Ebu Hasene, toplamda 1 milyon 200 bin kişinin söz konusu programdan istifade ettiğini aktardı.

BM Genel Kurulunca 1949'da Ürdün, Suriye, Lübnan, Batı Şeria ve Gazze'deki Filistinli mültecilere yardım amacıyla kurulan UNRWA, halihazırda 5,6 milyon Filistinli mülteciye hizmet veriyor.

Yaşadığı büyük mali kriz nedeniyle mültecilere sunduğu bazı yardımlarda kısıtlamaya gideceğini açıklayan UNRWA, bu kısıtlamanın bir kısmının yoksul ailelere yönelik gıda yardımlarıyla ilgili olduğunu duyurmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nour Mahd Ali Abu Aisha