Gazzeliler 53. yılında Doğu Kudüs'teki İsrail işgalini protesto etti Gazze Şeridi'nde yaşayan Filistinliler, Doğu Kudüs'te 53 yıldır devam eden İsrail işgalini protesto etti.

Gazze Şeridi'nde yaşayan Filistinliler, Doğu Kudüs'te 53 yıldır devam eden İsrail işgalini protesto etti.

İsrail'in Doğu Kudüs'ü işgaliyle sonuçlanan "Altı Gün Savaşı"nın 53'üncü yılında, Hamas'ın çağrısı üzerine Gazze'deki Birleşmiş Milletler Orta Doğu Özel Koordinatörlük Ofisi (UNSCO) önünde gösteri düzenlendi.

Gösteriye katılan onlarca Filistinli, Kudüs'ün Filistin'in başkenti olduğunu ifade eden pankartlar taşıdı.

Hamas yetkililerinden Müşir el-Mısri, burada yaptığı konuşmada, "Siyonist düşman, Filistinlilerin zamanla bu (işgal) fikre alışacağını ve yeni nesillerin yaşananları unutacağını zannetti. Ancak biz davamızın zihnimizde ve kalbiminde dipdiri olduğunu göstererek onların bu beklentisini yıkıyoruz." dedi.

Mısri, Filistin halkının tarihi ve dini mirası olan Kudüs'ün ikiye bölünmesinin asla kabul edilemeyeceğini vurguladı.

Gösteri sırasında Mescid-i Aksa İmam Hatibi Şeyh İkrime Sabri'ye ait bir de ses kaydı dinletildi.

Şeyh Sabri konuşmasında, bölgedeki tüm değişken durumlara rağmen Kudüs davasının hala özgür halkların bilincindeki yerini koruduğunu ifade etti.

Filistinliler, İsrail'in 1967'de Batı Şeria, Doğu Kudüs, Gazze Şeridi, Sina Yarımadası ve Golan Tepeleri'ni işgal etmesiyle sonuçlanan "Altı Gün Savaşı"nın başladığı 5 Haziran'ı "Nekse" (Toprak Kaybetme Günü) adıyla anıyor. Nekse'yi, Filistinliler 1948'de İsrail'in bağımsızlığını ilan etmesi anlamında kullandıkları "Nekbe'nin" (Büyük Felaket) devamı olarak görüyor.

Kaynak: AA