Gazzeli ziraat mühendislerinden ABD'nin sözde barış planı karşıtı gösteri

04.03.2020 13:44 | Son Güncelleme: 04.03.2020 13:44

Gazze Ziraat Mühendisleri Sendikası Başkanı Hasan Ebu İta, "Koşullar ve anlaşmalar değişse de Kudüs, Filistinlilerin ebedi başkenti olarak kalacaktır." dedi.

Gazzeli ziraat mühendisleri, sözde Orta Doğu barış planı karşıtı gösteri düzenledi.

Gösteride konuşan Ebu İta, Filistin davasının tasfiye edilmesini ve Kudüs'teki Arap varlığını sonlandırmayı hedefleyen tüm planların, Filistin halkının çabaları ve mücadelesiyle başarısız kılınacağını söyledi.

Sözde barış planı

ABD Başkanı Donald Trump, 28 Ocak'ta İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Beyaz Saray'da düzenlediği ortak basın toplantısında, tek taraflı sözde Orta Doğu barış planını kamuoyuna açıklamıştı.

Sözde barış planı kapsamında, Kudüs'ün, İsrail'in "bölünmez" başkenti olarak kabul edileceğini söyleyen Trump, planın bağımsız bir Filistin devleti ve Filistinliler için "son şans" olduğunu iddia etmişti.

Kaynak: AA