Gazzeli yüzlerce aile İsrail saldırıları nedeniyle bayramda evlerini terk etmek zorunda kaldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

Gazzeli yüzlerce aile İsrail saldırıları nedeniyle bayramda evlerini terk etmek zorunda kaldı

Gazzeli yüzlerce aile İsrail saldırıları nedeniyle bayramda evlerini terk etmek zorunda kaldı
Anadolu Ajansı / Halime Afra Aksoy - Haberler | Güncel

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları yoğunlaştırmasının ardından bölgenin doğu sınırındaki yüzlerce aile evlerini terk ederek yakınlardaki okullara sığındı.

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları yoğunlaştırmasının ardından bölgenin doğu sınırındaki yüzlerce aile evlerini terk ederek yakınlardaki okullara sığındı.

Ramazan Bayramı'nda Gazze'yi vurmaktan geri durmayan İsrail, saldırıların şiddetini dün gece artırdı.

İsrail'in sivillerin evlerini de hedef alması üzerine yüzlerce Filistinli aile, canlarını kurtarabilmek için bölgedeki Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Kuruluşuna (UNRWA) ait okullara sığındı.

UNRWA'ya ait Ed-Derc Okuluna sığınan Filistinli Muhammed Habib (31), AA muhabirine yaptığı açıklamada, Gazze'nin doğusundaki Eş-Şucaiyye Mahallesi'ndeki evlerini bırakıp buraya gelmek zorunda kaldıklarını aktardı.

Habib, dün geceki İsrail bombardımanın ardından korku dolu anlar yaşayan 4 kişilik ailesiyle bu okula sığındıklarını belirtti.

"İşgal güçleri, taş, ağaç demeden her şeyi vuruyor"

Şucaiyye Mahallesi'nde birçok evin bombalandığına ve sokakların yerle bir edildiğine dikkati çeken Habib, şunları söyledi:

"Mahallemiz yoğun şekilde İsrail bombardımanına maruz kalınca çocuklarımı koruyabilmek için evimizden çıktık. İşgal güçleri, taş, ağaç demeden her şeyi vuruyor; uluslararası yasakları çiğniyor."

Filistinli Habib, Arap liderlerinden, Gazze ambargosu karşısında tek yürek olmalarını, Kudüs ve Gazze konusunda güçlü bir siyasi duruş sergilemelerini istedi.

Kadın, çocuk, yaşlı demeden rastgele yapılan saldırılar

İsmini vermek istemeyen bir başka Filistinli de İsrail'in çarşamba akşam saatlerinde Şucaiyye Mahallesi'nin farklı noktalarına şiddetli saldırılar başlattığını aktardı.

Gitgide artan bombardımanın dün gece zirve noktasına ulaştığına işaret eden Filistinli, yaşadıklarını şöyle anlattı:

"Gece yarısının başlamasıyla İsrail saldırıları yoğunlaştı. Çocukların, kadınların veya yaşlıların varlığına bakılmaksızın büyük ölçüde rastgele bombalamaya başladılar. Saatlerce bombardıman altında kaldık, öleceğimizi sandık; buradan sağ çıkamayacağımızı düşünür olduk."

Dün gece ailesiyle UNRWA'ya ait bir okula sığınmak zorunda kalan Filistinli, İsrail'in ihlallerini durdurmak için dünyadaki tüm özgür insanlara, Arap ve Müslüman ülkelere müdahale çağrısında bulundu.

Hükümet kurumlarından veya yardım kuruluşundan kimsenin saldırılar nedeniyle evlerini terk etmek zorunda kalanların, yiyecek, içecek ya da yatak gibi ihtiyaçlarını kontrol etmek adına okullara gelmemesinden yakınan Filistinli, "Mukaddes değerleri savunmayı seçen Gazze halkının bu trajik durumu ve evsiz barksız bırakılmasını dünya kabul ediyor mu?" diye sordu.

"Maalesef 2014'te mahallemizi hedef aldığı saldırılardan tecrübeliyiz"

Et-Tuffah Mahallesi'ndeki bir okula sığınmak zorunda kalan Filistinli kadın Ummu İbrahim ise Ramazan Bayramı'nın ilk gününü bir parça da olsa yaşayabildiklerini ancak akşam saatlerinde artan saldırılarla hem kendileri hem de yardım çığlıkları atan çocukları için durumun korkunç bir hal aldığını dile getirdi.

Ummu İbrahim, Şucaiyye Mahallesi'ndeki insanların canlarını kurtarmak ve çocuklarını korumak için akşam namazından sonra evlerinden çıkmaya başladığını söyledi.

İsrail'in 2014'te bölgeye gerçekleştirdiği, ciddi can kaybı ve hasara yol açan saldırıları hatırlatan Ummu İbrahim, "Bombalama başlar başlamaz evden çıkmak için gerekli evraklarımızı ve bazı kıyafetlerimizi hazırladık. Maalesef İsrail'in daha önce de 2014'te mahallemizi hedef aldığı saldırılardan tecrübeliyiz." ifadelerini kullandı.

Kudüs ve Gazze'deki olaylar

Gazze Şeridi'ndeki Filistinli direniş grupları, İsrail polisinin işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah Mahallesi'nden çekilmesi için 10 Mayıs Pazartesi günü yerel saatle 18.00'e kadar süre tanımıştı.

İsrail polisinin Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah'tan çekilmemesi üzerine Filistinli direniş grupları İsrail'e çok sayıda roket fırlatmıştı.

Bunun üzerine İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne yönelik "Surların Muhafızı" adıyla askeri operasyon başlatıldığını bildirmişti.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 10 Mayıs'tan bu yana 31'i çocuk 20'si kadın, 126 Filistinli şehit oldu, yaralı sayısı 950'ye ulaştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halime Afra Aksoy

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarında 4 Filistinli daha şehit oldu
İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarında 4 Filistinli daha şehit oldu
Son dakika! İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 6 Filistinli daha şehit oldu
Son dakika! İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 6 Filistinli daha şehit oldu
İsrail Gazze'yi Ramazan Bayramı'nda da vuruyor: Şehit sayısı 83'e yükseldi
İsrail Gazze'yi Ramazan Bayramı'nda da vuruyor: Şehit sayısı 83'e yükseldi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Meral Akşener Mustafa Şentop Ekrem İmamoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cansu Dere Özcan Deniz Şeyma Subaşı Jennifer Lopez
Spor Ali Koç Cenk Tosun Abdullah Avcı Dorukhan Toköz Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Gazzeli yüzlerce aile İsrail saldırıları nedeniyle bayramda evlerini terk etmek zorunda kaldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.5.2021 23:54:56. #1.14#

title