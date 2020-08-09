Gazzeli yetkililerden Kovid-19'la mücadelede "en tehlikeli" dönem vurgusu Gazze Şeridi'ndeki bakanlık yetkilileri, Mısır sınırındaki Refah Sınır Kapısı'nın yurt dışındaki Filistinlilerin dönüşü için açılmaya hazırlanması nedeniyle yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede "en tehlikeli" dönem olabileceği konusunda uyardı.

Gazze Şeridi'ndeki bakanlık yetkilileri, Mısır sınırındaki Refah Sınır Kapısı'nın yurt dışındaki Filistinlilerin dönüşü için açılmaya hazırlanması nedeniyle yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede "en tehlikeli" dönem olabileceği konusunda uyardı.

İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Gazze'deki İçişleri ve Sağlık bakanlıkları yetkilileri, yurtdışında mahsur kalan Filistinlilerin, gelecek dönem Refah Sınır Kapısı'ndan kabul edilmesiyle ilgili düzenlemeleri görüşmek üzere toplandı.

Sağlık Bakan Yardımcısı Yusuf Ebu Riş toplantıda, "Yurt dışından dönenler arasında Kovid-19 hastalarının bulunması ihtimali nedeniyle gelecek dönem tehlikeli." ifadesini kullandı.

Ebu Riş, yurt dışından gelenlerin karşılanmasında, yetkili birimlerin sıkı prosedürler ve kamu güvenliğini sağlamak amacıyla ihtiyati tedbirler çerçevesinde hareket edeceğini kaydetti.

İçişleri Bakan Yardımcısı Tevfik Ebu Naim de "Çevre ülkelerde Kovid-19 vakalarındaki artış ve yurt dışında mahsur kalan çok sayıda vatandaşın dönüşü nedeniyle gelecek dönem en tehlikeli ve en zor aşama olacak." dedi.

Ebu Naim, halkı olumsuz sonuçlardan korumak için bu aşamanın barış ve selamet içerisinde geçirilmesi gerektiğini vurguladı.

Gazze'de, salgın önlemleri kapsamında bölgeye giriş yapanlar 21 gün karantina altında tutuluyor.

Kaynak: AA