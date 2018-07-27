Gazzeli Yetkililer: Protestolarda 1'i Çocuk 2 Kişi Hayatını Kaybetti

İsrail'i 'Yahudilere özel' olarak yeniden tanımlayan yasanın parlamentodan geçen hafta geçmesinin ardından gerilimin tırmandığı Kudüs ve Gazze Şeridi'nde Cuma günü protesto, Batı Şeria'da ise cenaze töreni vardı.

Hamas'ın kontrolü altındaki Gazze Sağlık Bakanlığı, İsrail-Gazze sınırındaki protestolarda, biri çocuk iki kişinin İsrail askerleri tarafından açılan ateş sonucu hayatını kaybettiğini bildirdi.

Sağlık Bakanlığı'nın açıklamasında, Gazze'nin güneyindeki Han Yunus'ta sınırdaki tel örgülerin yakınında 43 yaşındaki Gazi Ebu Mustafa'nın başından vurularak öldürüldüğü kaydedildi.

Baskanlık daha sonra ise 14 yaşındaki bir Filistinli çocuğun da güneydeki Refah'ta hayatını kaybettiğini duyurdu.

İsrail ordusundan konuyla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.

Kudüs'te ise İsrail güvenlik güçleri, El Aksa Camisi'ne girerek Filistinli protestocuları biber gazıyla dağıttı.

İsrail ordusu, yüzleri maskeli protestocuların güvenlik güçlerine havai fişek ve taş attıklarını açıkladı.



Gazze Şeridi'nde İsrail ordusu ve Filistinli protestocular arasında süregelen çatışmalarda Mart ayından beri 150'den fazla kişi hayatını kaybetti.

Saldırıya yanıt yeni yerleşim yerleri oldu

Batı Şeria'da ise bir Filistinli genç tarafından Perşembe günü bıçaklanarak hayatını kaybeden 31 yaşındaki İsrailli yerleşimcinin cenaze töreni vardı.

İki çocuk babası Yotam Ovadia'nın cenaze törenine yüzlerce kişi katılırken, İsrail yönetimi yerleşimcilere yönelik saldırının düzenlendiği yere yeni yerleşimler inşa edileceğini açıkladı.

Kudüs'ün kuzeyindeki Geva Binyamin (Adam) bölgesine yeni 400 yerleşimin inşa edileceğini duyuran Savunma Bakanı Avigdor Liberman, "Terörizme en iyi yanıt, yerleşimlerin genişletilmesi" dedi.

Perşembe günkü saldırıda iki İsrailli de yaralanmıştı.

Yaralılardan birinin durumunun ciddi olduğu kaydediliyor.

İsrail ordusu, 17 yaşındaki Filistinli saldırganın vurularak öldürüldüğünü duyurdu. Saldırganın yoldan geçen bir kişi tarafından öldürüldüğü iddia edildi.

Hamas örgütü, Perşembe günü yayımladığı açıklamada saldırıyı övdü, ancak üstlenmedi.

İsrail'in son haftalarda Gazze Şeridi'ndeki Hamas hedeflerine yönelik hava ve karadan yürüttüğü bombardımanlarda bir dizi üyesinin hayatını kaybetmesi sonucu Hamas intikam sözü vermişti.