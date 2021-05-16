Gazzeli yaralılar tedavi için kara yoluyla Mısır'a getirildi

İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılar sonucu yaralananlar tedavi için Mısır'daki hastanelere sevk edildi.

İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılar sonucu yaralananlar tedavi için Mısır'daki hastanelere sevk edildi.

Mısır resmi ajansı MENA'ya göre, Refah Sınır Kapısı'nın tek yönlü açılmasıyla Gazze'den kara yoluyla getirilen yaralılar, ilk müdahalelerinin yapılmasının ardından çevre hastanelere nakledildi.

Mısır hükümeti tarafından Kuzey Sina vilayetinde 3 hastane Gazze'den gelmesi beklenen yaralılar için tahsis edilmişti.

İsrail'in 10 Mayıs'tan bu yana hava ve karadan vurmaya devam ettiği abluka altındaki Gazze Şeridi'nde tablo giderek ağırlaşıyor.

İsrail saldırılarında şu ana kadar 58'i çocuk, 34'ü kadın olmak üzere 192 kişi hayatını kaybetti, 1235 kişi yaralandı, onlarca bina ise tamamen yıkıldı veya kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aydoğan Kalabalık