Gazzeli subayların mezuniyet töreni
İsrail'in yıllardır abluka altında tuttuğu Gazze Şeridi'nde askeri eğitimini tamamlayan subaylar için Filistin İçişleri ve Ulusal Güvenlik Bakanlığına bağlı Ribat Hukuk ve Polis Akademisinde mezuniyet töreni düzenlendi.
İsrail'in yıllardır abluka altında tuttuğu Gazze Şeridi'nde askeri eğitimini tamamlayan subaylar için Filistin İçişleri ve Ulusal Güvenlik Bakanlığına bağlı Ribat Hukuk ve Polis Akademisinde mezuniyet töreni düzenlendi. Mezun olan subaylar, farklı gösterilerle hünerlerini sergiledi.
Kaynak: Anadolu Ajansı