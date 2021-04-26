Gazzeli subayların mezuniyet töreni

İsrail'in yıllardır abluka altında tuttuğu Gazze Şeridi'nde askeri eğitimini tamamlayan subaylar için Filistin İçişleri ve Ulusal Güvenlik Bakanlığına bağlı Ribat Hukuk ve Polis Akademisinde mezuniyet töreni düzenlendi.