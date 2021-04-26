Gazzeli subayların mezuniyet töreni
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Gazzeli subayların mezuniyet töreni

Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

İsrail'in yıllardır abluka altında tuttuğu Gazze Şeridi'nde askeri eğitimini tamamlayan subaylar için Filistin İçişleri ve Ulusal Güvenlik Bakanlığına bağlı Ribat Hukuk ve Polis Akademisinde mezuniyet töreni düzenlendi.

İsrail'in yıllardır abluka altında tuttuğu Gazze Şeridi'nde askeri eğitimini tamamlayan subaylar için Filistin İçişleri ve Ulusal Güvenlik Bakanlığına bağlı Ribat Hukuk ve Polis Akademisinde mezuniyet töreni düzenlendi. Mezun olan subaylar, farklı gösterilerle hünerlerini sergiledi.

Gazzeli subayların mezuniyet töreni
Gazzeli subayların mezuniyet töreni
Gazzeli subayların mezuniyet töreni
Gazzeli subayların mezuniyet töreni

Kaynak: Anadolu Ajansı

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