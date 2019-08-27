Gazzeli sporcular İsrail ablukasını protesto etti

27.08.2019 22:08

Gazze'de onlarca Filistinli sporcu, bölgede 2006'dan bu yana İsrail'in uyguladığı ablukayı protesto etti.

Büyük Dönüş ve Kuşatmayı Kırma Yürüyüşü Yüksek Ulusal Komitesi'nin Gazzeli sporcuların katılımıyla düzenlediği eylemde, "Gazze'de spora yönelik abluka insanlık suçu", "Gazze'yi kurtarın", "Gazze'de spor aleyhinde işlenen suçlar yetti artık" yazılı pankartlar taşındı.

Eylem çerçevesinde "Abluka Karşıtı Sporcular" ismiyle düzenlenen sembolik koşu yarışına onlarca atlet katıldı.

Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Hanun Sınır Kapısı önünde başlayan yarış, yaklaşık 4 kilometrelik mesafede yapıldı.

Yüksek Ulusal Komite üyelerinden Yusra Derviş, söz konusu eylemin, Filistinlilerin, İsrail'in bölgeye uyguladığı ablukayı kabul etmediğini vurgulamak için düzenlendiğini söyledi.

İşgal güçlerinin uyguladığı ablukadan bölge halkı kadar sporcuların da etkilendiğine dikkati çeken Derviş, "Sporcular abluka nedeniyle uluslararası müsabakalara katılamıyor." dedi.

Kaynak: AA