Gazzeli şehit ve gazi aileleri, kesilen maaşlarının ödenmesi için eylem yaptı
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Gazzeli şehit ve gazi aileleri, kesilen maaşlarının ödenmesi için eylem yaptı

26.01.2021 15:33 | Son Güncelleme: 26.01.2021 15:36
Gazzeli şehit ve gazi aileleri, kesilen maaşlarının ödenmesi için eylem yaptı

İsrail ablukası altında bulunan Gazze Şeridi'ndeki şehit ve gazi aileleri, Filistin Kurtuluş Örgütünün (FKÖ) kesilen mali yardımları ödemesi amacıyla düzenledikleri eylemlere devam etti.

İsrail ablukası altında bulunan Gazze Şeridi'ndeki şehit ve gazi aileleri, Filistin Kurtuluş Örgütünün (FKÖ) kesilen mali yardımları ödemesi amacıyla düzenledikleri eylemlere devam etti.

FKÖ'ye bağlı Şehit ve Gazi Ailelerinin Bakımı Vakfının Gazze'deki genel merkezi önüne çadır kuran aileler, taşıdıkları pankartlar ve attıkları sloganlarla seslerini duyurmaya çalıştı.

Şehit ve Gazi Aileleri Milli Komitesi Sözcüsü Ala el-Beravi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, taleplerine cevap verilmezse eylemlerinin yoğunluğunu artıracaklarını söyledi.

İsrail'in Gazze'ye 2014'te düzenlediği saldırılarda hayatını kaybeden 1943 Filistinlinin ailesine 7 yıldır herhangi bir maddi yardım yapılmadığını belirten Beravi, "Ayrım gözetilmeksizin Filistinli şehit ve gazi aileleri için ayrılan paranın ödenmesini talep ediyoruz." dedi.

Beravi ayrıca, 2 bin 700 şehit ve gazi ailesine yapılan maddi yardımların da Ocak 2019'da sebep belirtilmeden kesildiğini ifade etti.

Ramallah'taki Filistin hükümeti ya da FKÖ kanadından konuya ilişkin açıklama yapılmadı.

Şehit ve Gazi Ailelerinin Bakımı Vakfı, İsrail ordusunun saldırılarında hayatını kaybeden ya da yaralanan Filistinlilerin ailelerine aylık maaş veriyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nour Mahd Ali Abu Aisha

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