Gazzeli sanatçı İsrail ablukasına rağmen mozaik sanatını canlandırmak istiyor - GAZZE
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Gazzeli sanatçı İsrail ablukasına rağmen mozaik sanatını canlandırmak istiyor - GAZZE

Gazzeli plastik sanatçısı, hayatın birçok alanını olduğu gibi sanatsal faaliyetleri de olumsuz etkileyen 14 yıllık İsrail ablukasına rağmen mozaik sanatını canlandırmaya çalışıyor.

12.08.2020 11:38 | Son Güncelleme: 12.08.2020 11:47

Gazzeli plastik sanatçısı, hayatın birçok alanını olduğu gibi sanatsal faaliyetleri de olumsuz etkileyen 14 yıllık İsrail ablukasına rağmen mozaik sanatını canlandırmaya çalışıyor.

Plastik sanatçısı Raşa Ebu Zayid bu alana katkıda bulunmak amacıyla atölyesinde dersler vermeye başladı.

Kültür Sanat Atölyesi sahibi Ebu Zayid, AA muhabirine Filistin'deki bazı arkeolojik sit alanlarında da bulunan tarihi mozaik sanatını öğretme serüvenini anlattı.

Avrupa ülkelerine yaptığı ziyaretler sırasında gezdiği müze ve fuarlarda dünyada mozaik sanatına büyük önem verildiğini gördüğünü söyleyen Ebu Zayid, bunun kendisinde Filistin'de bu sanatı yeniden canlandırma fikrini uyandırdığını ifade etti.

İsrail ablukasının Gazze'yi her alanda olduğu gibi sanatsal açından da kısıtladığına dikkati çeken Ebu Zayid, ablukanın mozaik sanatı için gerekli malzemelerin bölgeye girişine veya bu konudaki tecrübe paylaşımına izin vermediğine dikkati çekti.

Sanatın devamlı olarak geliştiğini ve sanatçının bu gelişmeyi yakından takip etmesi gerektiğini dile getiren Ebu Zayid, mozaik sanatına bölgede büyük ilgi olduğunu, kursa katılanların bu sanatın tarihini ve mozaiklerin restorasyonunu öğrenmek istediğini söyledi.

Gazze Şeridi'nde mozaik sanatının yeniden canlandırılması önünde özellikle alternatif malzemelerin kullanılması açısından geniş bir alan bulunduğunu söyleyen Ebu Zayid, mozaik tabloların taklitleri için taşlar yerine bakla ve kahve tanelerinin de kullanılabileceğini kaydetti.

Ebu Zayid, bu sanatın, özellikle gençler olmak üzere tüm kursiyerlere, keyifli vakit geçirmenin yanı sıra Filistin'de birbirini izleyen medeniyetler hakkında bilgi verdiğini belirtti.

Gazzeli sanatçıların önünde birçok engel bulunuyor

Gazze'de sanatçıların birçok engelle karşı karşıya kaldığına işaret eden Ebu Zayid, bunların başında abluka nedeniyle Gazze'nin dünyayla iletişiminin bulunmaması ve sanatlarla ilgili aletler ile ham maddelerin eksikliğinin geldiğini söyledi.

Kişisel açıdan ablukanın Avrupa ve Arap ülkelerindeki sanat galerilerine katılmasını engellediğini belirten Ebu Zayid, "Filistin sanat eserleri yurt dışındaki fuarlarda sergileniyor, fikirleri ve mesajları dış dünyaya ulaşıyor ancak Filistinli sanatçılar abluka nedeniyle çoğuna katılamıyor." dedi.

Bunun Filistinli sanatçılar ile farklı ülkelerden meslektaşları arasında sanatsal ve kültürel tecrübe paylaşımı sürecini sınırlandırdığını ifade eden Ebu Zayid, geçen yıllarda Gazze'deki sanatçıların, ablukaya meydan okuyarak yurt dışındaki meslektaşlarıyla iletişim kurmak için sosyal medya platformlarını kullandığını aktardı.

Kursun öğrencilerinden 17 yaşındaki Lara es-Saruni de mozaik gibi tarihi değeri olan sanatlara ilgisinin olduğunu ve bu sanatı öğrenmeyi çok istediğini dile getirdi.

Gazzeli sanatçı İsrail ablukasına rağmen mozaik sanatını canlandırmak istiyor - GAZZE

Kaynak: AA

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