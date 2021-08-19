Gazzeli öğretmen ve öğrenciler İsrail ablukasına karşı gösteri düzenledi

Gazze Şeridi'ndeki öğretmen ve öğrenciler, yaklaşık 15 yıldır süren İsrail ablukasını protesto etti.

Gazze Şeridi'ndeki öğretmen ve öğrenciler, yaklaşık 15 yıldır süren İsrail ablukasını protesto etti.

Filistin Öğretmenler Sendikası tarafından Gazze'nin batısındaki bir devlet okulunda düzenlenen gösteriye katılanlar, ablukanın devam etmesine tepki gösterdi.

Eylemde konuşma yapan sendika üyesi Hayri Ataullah, "Gazze'deki eğitim, İsrail ablukasının dayattığı koşullardan büyük ölçüde etkilendi." ifadesini kullandı.

Filistinli öğretmenlerin, abluka nedeniyle eğitim verirken engellerle karşı karşıya kaldığını aktaran Ataullah, internet ve elektrik kesintisinin de bu engellerden olduğunu söyledi.

İsrail, yaklaşık 2 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze Şeridi'ni 2006'dan bu yana abluka altında tutuyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hacer Başer