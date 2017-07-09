Gazzeli Öğrencilere Yaz Kampları

Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı (UNRWA), Gazze Şeridi'ndeki öğrenciler için yaz kamplarını başlattı.



UNRWA'nın Gazze Müdürü Bo Schack, Gazze kentinin batısında yer alan Ez-Zeytun Kız İlkokulu'ndaki açılış programında, "Sevinç Haftaları Kamplarına katılacak yaklaşık 190 bin kız ve erkek öğrenci, Gazze'de gülümseme, ısrar, mücadele ve mutluluk olduğunu ortaya koyacaktır." dedi.



Schack, Sevinç Haftaları Kamplarının etkinliklerine katılmayı büyük bir sabırsızlıkla beklediğini dile getirdi.



Gazzeli on binlerce öğrenci için çeşitli etkinlikler içeren Sevinç Haftaları Kamplarının, 3 hafta sürmesi bekleniyor.



UNRWA, Filistinli mültecilere sağlık, eğitim, rehabilitasyon ve koruma alanlarında destek veriyor.