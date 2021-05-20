Gazzeli küçük Nadia İsrail saldırılarını sosyal medya üzerinden dünyaya duyuruyor

İsrail ablukasındaki Gazze Şeridi'nde yaşayan 10 yaşındaki Filistinli kız çocuk, hava saldırılarında yıkılan evlerin enkazlarını görüntüleyip İngilizce anons çekerek sosyal medya hesapları üzerinden yayınlıyor.

İsrail ablukasındaki Gazze Şeridi'nde yaşayan 10 yaşındaki Filistinli kız çocuk, hava saldırılarında yıkılan evlerin enkazlarını görüntüleyip İngilizce anons çekerek sosyal medya hesapları üzerinden yayınlıyor.

Saldırıların durmasından sonra sabah saklandığı sığınaktan çıkan Abdüllatif, önce kendi komşuları, ardından tüm Gazze'deki enkazlara uğrayıp hayatını kaybedenlerin yakınlarıyla birlikte yaşanan büyük faciayı bir "gazeteci" gibi İngilizce anlatıyor.

Gazze'deki tüm çocuklar gibi kendisinin de kısıtlı eğitim imkanlarıyla büyüdüğünü ancak yılmadan yeni şeyler öğrenmenin peşinde olduğunu söyleyen Abdullatif, "İngilizceyi nasıl böyle akıcı bir şekilde öğrendin?" sorusuna, "İngilizceyi Youtube üzerinden öğrendim." yanıtını verdi.

Kendisinden henüz çok küçük olan kardeşiyle birlikte sığınakta kaldıklarını ve onun olup biteni anlamadığını belirten Abdullatif, "Yaşı henüz küçük olduğu için korkuyor ve bu büyük savaşın ne olduğunu bilmiyor." dedi.

Enkaz üzerinde, özellikle çocukların öldüğü evlerin yakınlarında çektiği görüntülerin sosyal medya üzerinde hızlı bir şekilde paylaşıldığını gördükten sonra hissettiklerinden söz eden Abdullatif, "Nasıl viral olduğunu görüyorum ve kendim de mutlu oluyorum. Kanada, İngiltere, Paris ve diğer yerlerden Gazze'de nelerin yaşandığını görebiliyorlar." diye konuştu.

Eliyle İsrail saldırısında yıkılan enkazı gösteren Abdullatif, "Kimse bu şekilde yaşamaya mecbur değil. Çocuklar ağlıyor. Anneler çocuklarına sarılamıyor çünkü birçok anne çocuğunu kaybetti." dedi.

İsrail'e silah satan ülkelere de seslenen Abdullatif, "(İsrail) işgalcilere silah satmayı lütfen durdurun. Silah satışları iyilik değil, kötülük içindir ve biz de bunu hak etmiyoruz." çağrısında bulundu.

Youtube üzerinden yaklaşık 1 milyon kişi tarafından izlenen bir görüntüsünde 8 çocuk ve 2 kadının öldüğü, komşularına ait evin enkazı önünde gözü yaşlı bir şekilde konuşan Abdullatif, şunları söylüyor:

"Her zaman hastayım. Ne yapacağımı bilemiyorum. Bu manzarayı görünce ne yapacağımı da bilemiyorum. Ne yapmamı bekliyorsunuz? İnşa mı edeyim? Sadece 10 yaşındayım. Bu durumla da artık başa çıkamıyorum. Sadece doktor olmak ve halkıma yardım etmek istiyorum ancak yapamıyorum. Sadece bir çocuğum ve ne yapacağımı bilmiyorum. Ailem bizden nefret edildiğini söyledi. Bizi sevmiyorlar çünkü Müslümanız. Görüyorsunuz burada sadece çocuklar. Neden bir füze ile burayı vuruyorsunuz?"

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısının 65'i çocuk, 39'u kadın olmak üzere 230'a yükseldiği, yaralı sayısının ise 1710 olduğu ifade edilmişti.

İsrail ordusu, 10 Mayıstan bu yana, 2 milyondan fazla kişinin yaşadığı abluka altındaki Gazze'yi hava ve karadan vurmaya devam ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı