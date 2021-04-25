Gazzeli kadınlardan Doğu Kudüs'teki Filistinlilere destek gösterisi
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Gazzeli kadınlardan Doğu Kudüs'teki Filistinlilere destek gösterisi

Anadolu Ajansı / Nour Mahd Ali Abu Aisha - Haberler | Güncel

Gazze Şeridi'ndeki kadınlar, İsrail askerlerinin Doğu Kudüs'te Filistinlilere yönelik müdahalelerini protesto için gösteri düzenledi.

Gazze Şeridi'ndeki kadınlar, İsrail askerlerinin Doğu Kudüs'te Filistinlilere yönelik müdahalelerini protesto için gösteri düzenledi.

İslami Cihad Hareketinin kadın kolları tarafından düzenlenen gösteride, "Kudüs kıblemiz, devrimcilerin kıblesidir", "Bu topraklarda hayatta kalmayı hak eden şeyler var" yazılı dövizler taşındı, Doğu Kudüs'teki Filistinlilere destek sloganları atıldı.

Gösteride kadın kolları adına konuşma yapan Amine Hamid, "Kudüs'te yaşananlar, boyun eğmek nedir bilmeyen hür bir insanın direnişidir. Kudüs sakinlerine buradan, 'sizinleyiz' diyoruz." ifadelerini kullandı.

İsrail'in evlerini yıkmak, kent sakinlerinin şehirde dolaşmalarını engellemek gibi Kudüslülere yönelik ihlallerini sürdürdüğünü aktaran Hamid, uluslararası topluma Kudüslülere destek verme ve İsrail'in saldırılarına karşı yanlarında yer alma çağrısında bulundu.

İsrail polisi ramazan ayının başlamasıyla işgal altındaki Doğu Kudüs'te Eski Şehir'in Şam Kapısı önünde yer alan oturma alanlarını barikatlarla kapatmıştı.

Teravih namazı sonrası söz konusu alanda oturmalarına izin verilmemesi nedeniyle Filistinliler, ramazanın ilk gününden itibaren teravih namazı sonrası Şam Kapısı'nda toplanıyor, İsrail polisi de onlara müdahale ediyor.

İsrail polisinin, Doğu Kudüs'te teravih namazı sonrası Filistinlilere ses bombaları ve TOMA'larla müdahalesinde şu ana kadar en az 130 Filistinli yaralandı, 100'den fazla Filistinli de gözaltına alındı.

Gazzeli kadınlardan Doğu Kudüs'teki Filistinlilere destek gösterisi
Gazzeli kadınlardan Doğu Kudüs'teki Filistinlilere destek gösterisi
Gazzeli kadınlardan Doğu Kudüs'teki Filistinlilere destek gösterisi
Gazzeli kadınlardan Doğu Kudüs'teki Filistinlilere destek gösterisi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nour Mahd Ali Abu Aisha

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