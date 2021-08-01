Gazzeli kadınlar yetiştirdikleri bitkilerden doğal kozmetik ürünleri üretiyor
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Gazzeli kadınlar yetiştirdikleri bitkilerden doğal kozmetik ürünleri üretiyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

- Gazzeli kadınlar yetiştirdikleri bitkilerden doğal kozmetik ürünleri üretiyor İsrail'in ablukası altında bulunan Gazze Şeridi'nde yaşayan 40 Filistinli kadın, yetiştirdikleri bitkilerden doğal kozmetik ürünler üreterek geçimini sağlıyor.

- Gazzeli kadınlar yetiştirdikleri bitkilerden doğal kozmetik ürünleri üretiyor

GAZZE - İsrail'in ablukası altında bulunan Gazze Şeridi'nde yaşayan 40 Filistinli kadın, yetiştirdikleri bitkilerden doğal kozmetik ürünler üreterek geçimini sağlıyor. Üretilen şampuan, saç ve cilt kremleri ile saç yağları eczanelerin yanı sıra internetten de satışa sunuluyor.

İsrail ablukasındaki Gazze Şeridi'nde bulunan Beyt Lahya kentinde yaşayan kadınlar maydanoz, nane, ısırgan otu, su teresi ve gül gibi kendi yetiştirdikleri bitkileri kullanarak kozmetik ürünler üretiyor. Avustralya Dışişleri ve Ticaret Bakanlığı, Oxfam örgütü ile Najd Filisinli yerel sivil toplum örgütü tarafından finanse edilen projede ekim çalışmaları ve üretim fabrikasında toplam 40 kadın çalışıyor. Proje kapsamında 20 kadın bitkisel, tıbbi ve aromatik bitkiler yetiştirmek için, 20 kadın da bitkilerden yağ çıkarmak için özel eğitim aldı. Kadınların ellerinden çıkan şampuan, saç ve cilt kremleri ile saç yağları eczanelerin yanı sıra internetten de satışa sunuluyor.

Proje yöneticisi Hassan Tamuz, "Gazze Şeridi'nde bulunan ve ucuz olan 15 çeşit doğal bitki ile başladık. İncir gibi ağaç

yapraklarını kullanmak için de yakında bir plan başlatacağız. Bölgede 100 kozmetik ürün üretmemizi sağlayacak doğal bitkiler

var. Şampuan, saç kremi, cilt kremleri, saç yağları dahil olmak üzere 15 çeşit ürün üretebiliyoruz" dedi.

Projede yer alan kadınlardan Nevin El-Hodari, "Şampuan, yüz ve el kremleri gibi kozmetik ürünler üretiyoruz. Korona virüs salgınında dezenfektan üretmek için de bu proje kapsamında aromatik bitkilerden yağlar çıkarıyoruz" ifadelerini kullandı.

"Günde yaklaşık 30 ABD doları kazanıyorum"

Dawala Marof ise, "Gül, biberiye, nane, fesleğen ve kına ekiyoruz. Bu projeye katıldım. Benim görevim doğal bitkilerden kozmetik yapmalarını sağlamak. Daha önce 5 ABD doları zorla kazanıyordum. Bu proje sayesinde günde yaklaşık 30 ABD doları kazanıyorum. Bu da aileme para sağlamama yardımcı oluyor" diye konuştu.

Gazzeli kadınlar yetiştirdikleri bitkilerden doğal kozmetik ürünleri üretiyor
Gazzeli kadınlar yetiştirdikleri bitkilerden doğal kozmetik ürünleri üretiyor
Gazzeli kadınlar yetiştirdikleri bitkilerden doğal kozmetik ürünleri üretiyor
Gazzeli kadınlar yetiştirdikleri bitkilerden doğal kozmetik ürünleri üretiyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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