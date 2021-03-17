Gazzeli kadınlar İsrail'in Kudüs'teki Şeyh Cerrah Mahallesi sakinlerini göçe zorlamasını protesto etti

Gazze Şeridi'ndeki Filistinli kadınlar, Kudüs'ün Şeyh Cerrah Mahallesi'nde yaşayan ailelerin İsrail'in zorunlu göç tehdidine maruz kalmasını protesto etmek için gösteri düzenledi.

İslami Cihad Hareketinin Kadın Kollarının düzenlediği gösteride, Şeyh Cerrah Mahallesi sakinlerine destek içerikli dövizler taşındı.

Eylemde konuşan İslami Cihad Hareketi Kadın Kolları başkanı Esmahan Abdulal, "Halihazırda Şeyh Cerrah Mahallesi'nde yaşananlar, Filistinlilerin yaşamını çekilmez kılmayı hedefleyen Yahudi yerleşim projeleridir." dedi.

İsrail'in Kudüs'ün Arap ve İslam kimliğini değiştirmeye, onu Yahudileştirmeye çalıştığını söyleyen Abdulal, uluslararası taraflar ve Arap ülkelerine İsrail'in kutsal şehirdeki Filistinlilere karşı uygulamalarını durdurmak için harekete geçme çağrısında bulundu.

Şeyh Cerrah'taki Filistinliler İsrail'in zorunlu göç tehdidiyle karşı karşıya

İşgal altındaki Doğu Kudüs'ün Şeyh Cerrah Mahallesi'nde 1948'deki Nekbe'de (Büyük Felaket) mülteci konumuna düşen Filistinliler yaşıyor.

Topraklarından koparılıp 1956'da buraya yerleştirilen Filistinli aileler, Yahudi yerleşimcilerin İsrail mahkemelerinde açtığı davalar nedeniyle şimdi bir kez daha zorunlu göç tehdidiyle karşı karşıya bulunuyor.

Şeyh Cerrah Mahallesi'ndeki arazileri 1948'den önce satın aldıklarını iddia eden Yahudi yerleşimciler, 27 Filistinli ailenin yaşadığı evlerin kendilerine verilmesini istiyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hacer Başer