Gazzeli kadınlar İsrail hapishanelerindeki Filistinli tutuklular için destek gösterisi düzenledi
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Gazzeli kadınlar İsrail hapishanelerindeki Filistinli tutuklular için destek gösterisi düzenledi

Gazzeli kadınlar İsrail hapishanelerindeki Filistinli tutuklular için destek gösterisi düzenledi
Anadolu Ajansı / Ekrem Biçeroğlu - Haberler | Güncel

Abluka altındaki Gazze Şeridi'nde düzenlenen gösteride İsrail hapishanelerinde tutuklu bulunan Filistinlilere destek mesajları verildi.

Abluka altındaki Gazze Şeridi'nde düzenlenen gösteride İsrail hapishanelerinde tutuklu bulunan Filistinlilere destek mesajları verildi.

İslami Cihad Hareketinin Kadın Kolları tarafından organize edilen gösteride Gazzeli kadınlar, tutuklulara destek sloganları atarken, uluslararası insan hakları örgütlerini ve uluslararası toplumu hapishanelerdeki Filistinlilerin haklarını savunmaya çağıran dövizler taşıdı.

AA muhabirine konuşan İslami Cihad Kadın Kolları Sorumlusu Saide Hillis, "İsrail hapishanelerindeki Filistinlilere destek olmak ve onlarla dayanışmamızı göstermek için bugün burada toplandık." dedi.

Filistinli tutuklulara yönelik her türlü düşmanca tutumu reddettiklerini söyleyen Hillis, uluslararası toplumu da hak ihlallerine karşı Filistinlilere destek olmaya çağırdı.

Filistinli 6 tutuklu, 6 Eylül sabahı, İsrail'in kuzeyindeki yüksek güvenlikli Gilboa Hapishanesinden tünel kazarak kaçmıştı. İsrail güçleri olayın ardından Filistinli tutuklulara yönelik baskıları artırmıştı.

Filistin Esirler Cemiyetinden dün yapılan yazılı açıklamada, İsrail özel kuvvetlerinin Gilboa Hapishanesinin 3 numaralı bölümüne baskın düzenlediği ve bazı tutukluları başka cezaevine naklettiği belirtilmişti.

Gazzeli kadınlar İsrail hapishanelerindeki Filistinli tutuklular için destek gösterisi düzenledi
Gazzeli kadınlar İsrail hapishanelerindeki Filistinli tutuklular için destek gösterisi düzenledi
Gazzeli kadınlar İsrail hapishanelerindeki Filistinli tutuklular için destek gösterisi düzenledi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ekrem Biçeroğlu

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