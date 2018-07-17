Gazzeli Hastalar İsrail'i Protesto Etti

Gazzeli hastalar, Gazze'nin dışında tedavi olmalarını engelleyen İsrail'i protesto etmek için Erez sınır kapısı önünde toplandı.

Gazze'deki hastanelerde ilaç ve tıbbi malzeme eksikliği nedeniyle sıkıntı çeken hastalar, Gazze'deki insanlık dramını protesto etti. Ellerinde pankart taşıyan hastalar Gazze dışında tedavi olmalarını engelleyen İsrail'i protesto etti. Filistin Sağlık Bakanlığı desteğiyle eyleme ambulanslarla gelen hastalar, "Gazzeli hastalar için kapıları açın", "Gazze'de ilaç yok" yazan pankartlar da taşıdı. Gazzeli hastalar, tüm dünyaya seslenerek, Gazze'ye uygulanan ablukaya son verilmesini istedi. Eyleme katılan Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, "İsrail'in insanlık dışı ablukası nedeniyle tedavi için Gazze dışına çıkması engellenen hastalardan hayatını kaybedenlerin sayısı artabilir" uyarısında bulundu. Kanser ilaçlarının yüzde 90'ından fazlası tükendiğini belirten Kudra, Gazze'deki hastanelerin kanser hastalarına hizmet veremeyeceğini söyledi. Kudra, uluslararası ve hukuk kuruluşlarından Filistinli hastaları kurtarmasını çağırarak, Gazzeli hastalarının acısını derhal ve koşulsuz sona erdirmesini istedi.

Öte yandan Gazze'deki hastalar, Kudüs, İsrail ve Batı Şeria'daki hastanelerde tedavi görebilmek için İsrail'in kontrolündeki Erez Sınır Kapısı'na yönelmek zorunda kalıyor. - GAZZE