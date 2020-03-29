Gazzeli gönüllüler koronavirüsle mücadele için sokakları dezenfekte etti
İsrail ablukası altındaki Gazze Şeridi'nde, genç gönüllüler yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında yoksul insanların yaşadığı mahallelerde temizlik yaptı.
İsrail ablukası altındaki Gazze Şeridi'nde, genç gönüllüler yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında yoksul insanların yaşadığı mahallelerde temizlik yaptı.
Milli Gençlik Merkezi adlı sivil toplum kuruluşu, Gazze'nin güneyindeki Han Yunus bölgesinde bulunan Nehr el-Barid Mülteci Kampını dezenfekte etti.
AA muhabirine konuşan Milli Gençlik Merkezi Genel Müdürü Vecdi Azzam, salgınla mücadele kapsamında yaptıkları dezenfekte çalışmasını anlattı.
"Nehr el-Barid gibi kenarda kalmış ve kimsenin ilgilenmediği bölgelere ulaşmamız gerektiğini düşündük." diyen Azzam, bölgede yaşayan insanların temizlik imkanlarından yoksun olduğunu belirtti.
Kovid-19'a yönelik farkındalık oluşturmak istediklerini de ifade eden Azzam, Gazze'nin en yoksul kesiminin yaşadığı bölgelerde dezenfeksiyon faaliyetlerine devam edeceklerini dile getirdi.
Hükümet Sözcüsü İbrahim Milhim bugün yaptığı açıklamada, Filistin'de Kovid-19 vaka sayısının 104'e yükseldiğini, bu vakaların 9'unun Gazze'de olduğunu duyurmuştu.
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Kaynak: AA