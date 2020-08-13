Gazzeli gençler, abluka ve iç siyasi ayrılık nedeniyle zor durumda
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Gazzeli gençler, abluka ve iç siyasi ayrılık nedeniyle zor durumda

Gazzeli gençler, 13 yılı aşkın süredir devam eden İsrail ablukası ve Hamas ile Fetih arasındaki siyasi ayrılığın yol açtığı ağır ekonomik koşullar altında kenilerine bir gelecek çizmeye çalışıyor.

Gazzeli gençler, abluka ve iç siyasi ayrılık nedeniyle zor durumda
13.08.2020 12:15 | Son Güncelleme: 13.08.2020 12:15

Gazzeli gençler, 13 yılı aşkın süredir devam eden İsrail ablukası ve Hamas ile Fetih arasındaki siyasi ayrılığın yol açtığı ağır ekonomik koşullar altında kenilerine bir gelecek çizmeye çalışıyor.

İsrail ablukası ile siyasi ayrılığın günlük yaşamı derinden etkilediği ve her gün biraz daha da zorlaştırdığı Gazze'de, gençler, iş fırsatlarının neredeyse olmaması, işsizlik oranının her geçen gün artması, üniversite eğitimlerini tamamlayamama, ekonomik zorluklar nedeniyle evlenememe, sınır kapılarının kapalı olması sebebiyle seyahat edememe gibi pek çok sıkıntıyla karşı karşıya bulunuyor

Filistin İstatistik Merkezinin geçen yıl yayımladığı rapora göre, Batı Şeria ve Gazze'de yaşayan 5,1 milyon Filistinlinin 1,1 milyonunu 18 ile 29 yaş arası gençler oluşturuyor.

İşsizlik ve göç

Gazze'deki "Ablukayla Mücadele Halk Komitesi", bu yılın başından itibaren bölgedeki işsizlik oranının yüzde 70'e ulaştığını belirtiyor.

Konuyla ilgili görüşlerini AA muhabiriyle paylaşan araştırmacı-yazar Mustafa İbrahim, gençlerin yeteneklerini geliştirebilecekleri, imkanlarını artırabilecekleri yerlerin yeterli sayıda olmamasının, onlardaki ümitsizliği artırdığını söyledi.

Yerel çalışma projeleri geliştirilmesi ve internet üzerinden elektronik ortamda iş yapmalarını sağlayacak eğitim fırsatları sunulması gerektiğini kaydeden İbrahim, bu girişimlerin sosyal hayata olumlu yansımaları olacağını ifade etti.

Öte yandan, Gazze'de geçimlerini sağlayacak bir iş bulamayan gençler, Gazze dışında iş bulabilmek için göç seçeneğine başvuruyor.

Sosyal konularda çalışmalarda bulunan aktivist İhab el-Mağribi, gençlerin bir araya geldiklerinde en çok konuştukları konulardan birinin göç olduğunu dile getirdi.

Aksa Üniversitesine bağlı Araştırma ve Düşünce Karşılaştırma Merkezinin gerçekleştirdiği bir ankete göre de katılımcıların yüzde 61'i teklif edilmesi durumunda Gazze'den göç etmeyi kabul edeceğini belirtiyor.

Üniversite eğitiminin bir öğrenciye yıllık maliyeti 1000-2000 dolar

Gazze'deki Toplum Medya Merkezi Müdürü Andelib Adnan ise genç neslin karşılaştığı en önemli zorluklardan birinin, üniversite eğitimlerini tamamlayamama ve okul masraflarını karşılayamama olduğunu belirtti.

Adnan, yetkili makamlara tüm öğrencilerin kapsamlı bir şekilde eğitimlerini tamamlamasını güvence altına alacak projeler düzenleme çağısında bulundu.

Mesarat Araştırma ve İnceleme Merkezinin yayımladığı rapora göre, üniversite eğitiminin bir öğrenciye yıllık maliyeti 1000-2000 dolar.

Sınır kapıları kapalı, gençler seyahat özgürlüğünden yoksun

Filistinli gençler sınır kapılarının çoğunlukla kapalı olması nedeniyle Gazze dışında iş bulma imkanından da faydalanamıyor.

İsrail ile Gazze arasındaki Beyt Hanun Sınır Kapısı'ndan geçiş için Tel Aviv yönetiminden "güvenlik onayı" alınması gibi bir dizi şartların yerine getirilmesi gerekiyor. Filistinliler, bu konuda büyük zorluk yaşıyor.

Gazze ile Mısır arasındaki Refah Sınır Kapısı da 2013 yılından bu yana çoğunlukla kapalıydı. Mayıs 2018'de kapının açılmasının ardından Gazze'deki insani kriz bir dereceye kadar hafiflemişti.

Ancak 2019 yılı sonunda başlayan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle kapılar tekrar kapatılmış; sınır, sadece diğer tarafa geçen Gazzeli ve Mısırlıların geri dönüşü için istisnai olarak açılmıştı.

"İçinde bulunduğumuz şartlar, gençlerin hayallerini öldürüyor"

Filistinli Abdulkerim Cebr (30), son 5 yıldır iş için Gazze dışına çıkmaya çalışan gençlerden.

Sınır kapılarının durumu nedeniyle çabaları bir işe yaramayan Cebr, "İçinde bulunduğumuz şartlar, gençlerin hayallerini öldürüyor." dedi.

İşsizlik nedeniyle gençler evlilikten uzak duruyor

İşsizlik ve fakirliğin insanların belini büktüğü Gazze'de evlenmek de zor. Düğün masrafları, ev kirası ve aile bakımı gibi düzenli gelir gerektiren nedenlerin, gençleri evlilikten uzak durmaya ittiği ifade ediliyor.

Şer'i Yargı Konseyi Başkanı Hasan el-Cucu, daha önce yaptığı bir açıklamada 2019'da evlilik oranının gerilediğini, söz konusu duruma, gençlerin içinde bulunduğu zor ekonomik koşulların neden olduğunu söylemişti.

Hamas ile Fetih arasındaki siyasi ayrılık

Filistinli akademisyen İslam Ataullah ise Hamas ile Fetih arasındaki ayrılığın, Filistin'deki siyasi süreci olumsuz etkilediğini, bu süreç nedeniyle de gençlerin siyasete atılamadığını kaydetti.

Hükümet kurumları ve Filistin partilerinin yönetici kadrosunda gençlerin neredeyse yer almadığına, buralardaki genç oranının sadece yüzde 1 olduğuna dikkati çeken Ataullah, gençlerin bu şekilde ihmal edilmesinin, Filistin devletinin kalkınmasına olumsuz yansımaları olacağını söyledi.

Kaynak: AA

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