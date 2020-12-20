Gazzeli genç topladığı odunları kış aylarında satarak geçimini sağlamaya çalışıyor

İsrail ablukası altındaki Gazze Şeridi'nde yaşayan Filistinli Muhammed Ebu Dakka, kış mevsimlerinde odun toplayarak geçimini sağlamaya çalışıyor.

Bölgedeki zorlu ekonomik şartlar nedeniyle odunculuk yapan 30 yaşındaki Ebu Dakka, AA muhabirine, Gazze'de geçimini odunculuktan nasıl kazandığını anlattı.

Filistinlilerin, kış aylarında ısınma ve yemek hazırlama gibi ihtiyaçlarını odun yakarak temin ettiğini belirten Ebu Dakka, Gazze'nin güneyinde elektrikli testereyle zeytin ağaçlarını keserek topladığı odunları satarak geçimini sağladığını söyledi.

Sattığı odunlarla geçimini zor karşıladığını belirten üniversite mezunu Ebu Dakka, "Kendi alanımda işe girme ümidimi kaybettikten sonra, bu işi yapmaya başladım." dedi.

Filistin Merkezi İstatistik Bürosunun 2019 yılı sonunda yayımladığı rapora göre, Gazze'de kilometrekareye yaklaşık 5 bin 453 kişi düşüyor. Bölgede işsizlik oranının yüzde 49'u bulduğu, işsiz sayısının ise 203 bin civarında olduğu açıklanmıştı.

Mevsimlik geçim kaynağı

Yaptığı işin mevsimlik bir geçim kaynağı olduğunu belirten Ebu Dakka, işinin aile mirası olduğunu ve nadiren yapıldığını söyledi.

Ebu Dakka, "Eskisine göre bu işi yapan sayısı daha da azaldı. Bunun nedeni odun toplamanın çok zahmetli olması ve karşılığında az kazanç sağlanması." dedi.

Günün şartlarında elektrikli ısıtıcıların artışıyla birlikte, odun ihtiyacının azaldığını ifade eden Ebu Dakka, buna rağmen Gazzelilerin odunculara sıklıkla geldiğini, fakat eskisine oranla sayının çok azaldığının altını çizdi.

"İsrail'in saldırıları nedeniyle araziler ağaçsız hale geldi"

Odun toplama işinin, çok çaba, kuvvetli bir kondisyon ve sabır gerektirdiğini belirten Ebu Dakka, bunun yanı sıra yakacak odun fiyatlarının mevsimden mevsime göre de değiştiğini söyledi.

Tarım arazilerinde önceleri ağaç sayısının çok fazla olduğunu, yıllık budamada iyi miktarda yakacak odun elde edildiğini anlatan Ebu Dakka, "Ancak son yıllarda İsrail'in sınır bölgelerine düzenlediği saldırılar nedeniyle geniş tarım arazileri çorak ve ağaçsız hale geldi." ifadelerini kullandı.

Ebu Dakka, yakacak odunlardan en kalitelisinin zeytin ve narenciye ağaçlarından elde edildiğini, bu odunların uzun süre yanma ve köz oluşturma özelliği bulunduğunu kaydetti.

Önceki yıllarda bir ton odunun 300 dolardan fazla olduğunu ancak halihazırda 176 dolara düştüğünü aktaran Ebu Dakka, bunun nedenini, "İsrail ablukası nedeniyle ekonomik durumunun bozulması ve alım gücünün düşmesi" şeklinde açıkladı.

Aile mesleği, odun toplama

Filistinli Abdulal ve ailesi de, Gazze'deki Firas halk pazarında bulunan ve Vakıflar ve Din İşleri Bakanlığı'na bağlı odunlukta çalışıyor.

Otuz yıldır odun toplama işi yapan Abdulal ve ailesine, bu meslek, altmışlı yıllardan ömürlerinin son demine kadar bu işle geçimini sağlayan dedelerinden miras kalmış.

Odun toplama işini dedelerinden devraldıklarını belirten Abdulal, ailesinin Filistin'de bu mesleği yapan kişiler olarak ünlendiğini ifade etti.

Yaz ve kış aylarında ağaç kesip, yakacak odun hazırladıklarını, daha sonra da vatandaşlara sattıklarını kaydeden Abdulal, ömrünün sonuna kadar bu işi yapmaktan vazgeçmeyeceğini dile getirdi.

Abdulal, geliri az da olsa kendisinden sonra çocuklarının da bu mesleği yapacağını, onların da daha sonra torunlarına bu işi bırakarak artık bir aile geleneği haline gelen mesleği sürdüreceklerini söyledi.

Uluslararası kurumlar tarafından hazırlanan raporlarda, İsrail'in 2006'dan bu yana abluka altında tuttuğu, yaklaşık 2 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze Şeridi'nin "dünyanın en yoğun nüfusa sahip bölgesi" olduğu, fakirlik ve işsizlik nedeniyle bölge halkının yüzde 80'inin hayır kurumlarından aldığı yardımlarla geçimini sağladığı belirtiliyor.

Avrupa-Akdeniz İnsan Hakları Örgütü (Euro-Med) tarafından yapılan açıklamada ise bölge halkının yarısının yoksulluktan muzdarip olduğu ve 5 kişiden 4'ünün maddi yardım aldığı bilgisine yer verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı