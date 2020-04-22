Gazzeli genç, çocukları sevindirmek için "ramazan kandilleri" üretiyor Gazzeli genç Sami Fuad, çocukların yüzünü güldürmek amacıyla kısıtlı imkanlarıyla ramazan kandilleri üretiyor.

Gazzeli genç Sami Fuad, çocukların yüzünü güldürmek amacıyla kısıtlı imkanlarıyla ramazan kandilleri üretiyor.

Evin bir odasını atölyeye çeviren Fuad, renkli kağıtlardan yaptığı geleneksel ramazan kandillerini Gazze'deki Nusayrat Mülteci Kampı'ndaki çocuklara hediye etmek için ramazan ayının başlangıcını iple çekiyor.

30 yaşındaki Fuad, uzun yıllar Gazze'deki bir hayır kurumunda yetim çocuklara psikolojik danışmanlık görevi yaptığı için bu deneyiminin kendisini onlara yakınlaştırdığını ve onları daha iyi anladığını düşünüyor.

AA muhabirine konuşan Fuad, Filistinlilerin abluka, maddi sıkıntılar başta olmak üzere yaşadığı zorlukları hatırlatarak, "Tüm bu zorluklara rağmen Filistinlilerin her yıl ramazan ayını aynı coşkuyla karşıladıklarını bildiğim için kandil yapımı da bu bağlamda ortaya çıktı." dedi.

Ramazan kandillerinin fiyatının çarşıda 1 dolar ile 10 dolar arasında değiştiğini söyleyen Fuad, çoğu kişinin bunları almaya gücünün yetmediğini belirtti.

Gazzeli genç, daha ucuza mal ettiği el emeği kandiller için renkli kağıt ve boncukların yanı sıra bazı süslerden oluşan malzemenin ise Gazze'deki bir hayır kurumu tarafından karşılandığını söyledi.

Karantina ve sokağa çıkma kısıtlaması

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle çocukların ramazan ayını evlerinde geçirmek zorunda kalacaklarına dikkati çeken Filistinli genç, evlerinde oynayabilecekleri ve mutlu olabilecekleri bir zaman geçirmeleri için kendilerine bu kandilleri hediye etmek istediğini belirtti.

Çok sayıda çocuğa ulaşmayı hedefleyen Fuad, yaptığı kandilleri çocuklara verirken onların yüzlerinde gördüğü mutluluğun bu işi yapmasının asıl itici kuvveti olduğunu vurguladı.

Yaptığı iş basit malzemeler gerektirdiği için sorun yaşamadığını söyleyen Fuad, karşılaştığı en büyük zorluğun ise abluka altındaki Gazze'de çok sık tekrarlanan elektrik kesintisi olduğunu ifade etti.

Fuad, ayrıca sosyal medya hesabı üzerinden çocuklara kandil yapımı tekniklerini anlattığı videolar paylaştığını da dile getirdi.

Kaynak: AA