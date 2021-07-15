Gazzeli esnaf, bayram öncesi satışlarına mağazalarının yıkıntıları önünde başladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Gazzeli esnaf, bayram öncesi satışlarına mağazalarının yıkıntıları önünde başladı

Gazzeli esnaf, bayram öncesi satışlarına mağazalarının yıkıntıları önünde başladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İsrail saldırılarına maruz kalan Gazze'de yaşayan esnaf, Kurban Bayramı öncesi satışlarını yıkılan mağazalarının enkazı önünde başladı.

İsrail saldırılarına maruz kalan Gazze'de yaşayan esnaf, Kurban Bayramı öncesi satışlarını yıkılan mağazalarının enkazı önünde başladı.

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala İsrail işgali altındaki Batı Şeria ve Gazze'de halk, hazırlıklarına devam ediyor. Gazze kentinde geçtiğimiz Mayıs ayında yaşanan İsrail saldırılarının ardından enkaza dönen mağazalar, esnafın bayram satışlarına engel olmadı. Esnaf, bayram öncesi satışlarını mağazalarının enkazında gerçekleştiriyor. Gazze'de inşa çabaları devam ederken, İsrail saldırıların yıkılan en popüler Al-Jalaa Caddesi'ndeki Al-Jawhara ve El-Şuruk Kulesi'nde bulunan mağazalar henüz alışverişe açılmazken saldırılar öncesinde bu binalarda mağazaları bulunan esnaf tezgahlarını bu kez yollara kurdu. Halk da büyük bir yıkımın meydana geldiği Gazze'nin merkezinde bulunan Al-Rimal mahallesindeki pazara akın etti.

İsrail'in geçen Mayıs'ta Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda, 2 bin bina tamamen yıkılırken, 22 bin binada hasar oluştu. - GAZZE

Gazzeli esnaf, bayram öncesi satışlarına mağazalarının yıkıntıları önünde başladı
Gazzeli esnaf, bayram öncesi satışlarına mağazalarının yıkıntıları önünde başladı
Gazzeli esnaf, bayram öncesi satışlarına mağazalarının yıkıntıları önünde başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Sağlık Bakanı Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklama yaptı Açıklaması
Sağlık Bakanı Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklama yaptı Açıklaması
Fransa'da aşı karşıtları ülkeyi savaş alanına çevirdi! Araçları ateşe verdiler
Fransa'da aşı karşıtları ülkeyi savaş alanına çevirdi! Araçları ateşe verdiler
Fransa'da Kovid-19 aşı mecburiyeti karşıtı gösteri
Fransa'da Kovid-19 aşı mecburiyeti karşıtı gösteri
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Vahap Seçer Mustafa Şentop Mustafa Varank Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Ebru Gündeş Acun Ilıcalı Levent Yüksel İbrahim Tatlıses
Spor Mesut Özil Şenol Güneş Abdullah Avcı Ahmet Nur Çebi Volkan Demirel
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Gazzeli esnaf, bayram öncesi satışlarına mağazalarının yıkıntıları önünde başladı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.7.2021 12:57:58. #1.14#

title