Gazzeli çocukların Ramazan sevinci renkli görüntüler oluşturdu
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Gazzeli çocukların Ramazan sevinci renkli görüntüler oluşturdu

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Gazzeli çocukların Ramazan sevinci renkli görüntüler oluşturdu

İşgal altındaki Gazze Şeridi'nde yaşayan çocuklar iftardan sonra parklara akın edip havai fişeklerle Ramazan ayını kutladı.

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İşgal altındaki Gazze Şeridi'nde yaşayan çocuklar iftardan sonra parklara akın edip havai fişeklerle Ramazan ayını kutladı.

Filistinli çocuklar, Ramazan ayının ilk gecesini sevinçle karşıladı. İşgal altındaki Gazze'de sokaklar ışıklarla süslenirken çocuklar iftarın ardından parklara akın etti. Aileleri ve arkadaşları ile parklara giden çocuklar, havai fişeklerle ramazanın gelişini kutladı. Gazzeli çocukların oyunları teravih namazı bitene kadar devam etti. - GAZZE

Gazzeli çocukların Ramazan sevinci renkli görüntüler oluşturdu
Gazzeli çocukların Ramazan sevinci renkli görüntüler oluşturdu
Gazzeli çocukların Ramazan sevinci renkli görüntüler oluşturdu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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